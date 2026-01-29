Search here...

"Já faz um ano": Gisele Bündchen fala sobre seu dia a dia como mãe de três filhos.

Léa Michel
@gisele/Instagram

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen está compartilhando um ano de ternura com seu terceiro filho através de fotos de família recentemente publicadas no Instagram. Este primeiro aniversário revela uma mãe realizada, cercada por seus filhos mais velhos e seu companheiro, Joaquim Valente.

Uma celebração íntima e modesta.

Em 28 de janeiro de 2026, Gisele publicou uma sequência de fotos onde seu filho caçula, fotografado de costas, apagou a primeira vela do bolo ao lado de um grande balão de "Feliz Aniversário". As fotos capturaram "momentos roubados": abraços maternos, momentos de brincadeira com o pai, Joaquim, e interações carinhosas com os animais de estimação da família. Na legenda, ela compartilhou sua emoção: "Não consigo acreditar que já faz mais de um ano desde que você chegou para abençoar nossas vidas. Obrigada, Deus, por tudo."

Mãe de três filhos: o equilíbrio de uma família mista

A modelo brasileira cria Benjamin (15) e Vivian (12), filhos do casamento com o comentarista esportivo e ex-jogador de futebol americano Tom Brady, de quem se divorciou em 2022 após 13 anos de união. Com o marido, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, ela recebe este terceiro filho como um novo capítulo. Estas fotos ilustram um cotidiano harmonioso, onde esporte, natureza e carinho se misturam para envolver o caçula.

Um testemunho de amor verdadeiro

Por meio dessas imagens, Gisele retrata a maternidade longe dos holofotes. Ela protege a privacidade do filho enquanto celebra as alegrias simples de uma família extensa, repleta de risos, brincadeiras e gratidão espiritual. Esses momentos capturados revelam uma intimidade autêntica, onde o amor, a cumplicidade e a gentileza prevalecem sobre a atenção da mídia. Cada fotografia parece contar uma história de momentos preciosos compartilhados, destacando a importância da presença e da ternura no cotidiano, longe da agitação do mundo exterior.

Gisele Bündchen transformou, assim, o primeiro aniversário de seu terceiro filho em uma declaração de amor familiar, provando que a maternidade (em geral) multiplica a felicidade. Essa partilha serve como um lembrete de sua resiliência: de ícone da moda a mãe de três filhos, ela personifica um equilíbrio sereno e profundo.

