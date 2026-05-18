O vestido vermelho da modelo Bella Hadid cativa os internautas

A modelo americana Bella Hadid causou alvoroço no Instagram ao republicar uma foto de um vestido vermelho com uma fenda profunda que usou no Festival de Cinema de Cannes, reacendendo o interesse de seus seguidores.

Uma retrospectiva no Instagram para celebrar Cannes.

Bella Hadid aproveitou o Festival de Cinema de Cannes de 2026 (12 a 23 de maio) para oferecer aos seus seguidores do Instagram uma retrospectiva de suas aparições mais memoráveis na Croisette. Ela publicou uma montagem de seus looks favoritos, acumulados ao longo de nove anos frequentando um dos eventos culturais mais assistidos do mundo.

A legenda, simples, porém eloquente, dá o tom: "Nove anos da minha semana favorita". Esta publicação confirma o carinho especial que a modelo tem por este evento prestigiado, onde se consolidou como uma das figuras mais aguardadas ao longo das temporadas.

O vestido vermelho que não passa despercebido

Entre os muitos looks reunidos em sua retrospectiva, uma peça em particular chamou a atenção dos internautas: um deslumbrante vestido longo vermelho com corte assimétrico e um ombro só. A cor vibrante, perfeita para os holofotes de Cannes, remete à tradição dos tapetes vermelhos do Festival. Bella Hadid causou sensação com essa aparição, conferindo ao look a aura de um momento icônico.

O vestido se destaca, antes de tudo, por uma fenda lateral alta que se estende até a coxa, conferindo movimento dinâmico à silhueta. Além disso, vários recortes nas laterais do tecido criam um jogo de contraste entre as áreas descobertas e cobertas. Para além dos recortes, a própria estrutura do vestido utiliza a assimetria para criar um efeito visual impactante. Apenas um ombro é coberto, em um corte preciso que dinamiza a parte superior do corpo. O tecido então flui até o chão em uma cascata fluida, pontuada por pregas franzidas na cintura.

Joias e saltos altos para completar o visual.

Para completar o look, Bella Hadid optou por acessórios cuidadosamente selecionados. Suas orelhas foram adornadas com brincos delicados, seu pulso com uma pulseira discreta e seus dedos com vários anéis marcantes que atraíam o olhar sem ofuscar o vestido. O conjunto foi finalizado com um par de saltos altos, escolhidos para complementar a fenda lateral.

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Bella Hadid, presença assídua no tapete vermelho de Cannes.

Este post serve como um lembrete de como Bella Hadid se tornou uma das figuras mais icônicas do Festival de Cannes. Desde suas primeiras aparições na Croisette, ela construiu uma reputação como ícone da moda, exibindo uma infinidade de looks deslumbrantes e causando impacto. Suas sucessivas aparições no Festival deixaram uma marca indelével na memória coletiva, alimentando retrospectivas em revistas de moda ano após ano. A cada ano, seus looks atraem grande atenção da mídia e inspiram equipes editoriais internacionais.

Uma publicação que está causando alvoroço na internet.

Como era de se esperar, a publicação retrospectiva de Bella Hadid gerou uma onda imediata de reações nas redes sociais. Os comentários de seus seguidores inundaram a publicação, elogiando seu senso de estilo e a consistência e ousadia de suas escolhas de moda ao longo dos anos. O vestido vermelho com sua fenda ousada, por si só, capturou grande parte do entusiasmo, com muitos o considerando "um dos looks mais bonitos que a estrela já exibiu na Croisette".

Com apenas algumas fotos compartilhadas novamente, Bella Hadid demonstrou mais uma vez sua influência no mundo da moda. Seu vestido vermelho com uma fenda ousada, usado em uma edição anterior do Festival de Cannes, continua a chamar a atenção várias temporadas após sua aparição inicial.