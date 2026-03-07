"É o seu corpo": Amanda Seyfried apoia Sydney Sweeney contra críticas à sua figura.

A atriz, modelo e cantora americana Amanda Seyfried saiu em defesa de sua colega de elenco, a atriz e produtora Sydney Sweeney, em "The Housekeeper", das constantes críticas que ela enfrenta sobre sua aparência. No programa "Clique ", Seyfried elogiou a confiança de Sweeney em aceitar suas curvas com segurança.

Uma mensagem forte contra a vergonha corporal.

Ao ser questionada sobre as críticas recorrentes dirigidas a Sydney Sweeney ("Euphoria", "White Lotus"), Amanda Seyfried afirmou: "Quando a vejo, ela parece completamente confortável consigo mesma, e sinto que ela celebra o próprio corpo. Ela é uma mulher que celebra o seu corpo de uma forma completamente saudável e bonita." A atriz explicou ainda que aconselha a filha: "É o seu corpo, você está no controle dele. Ele é lindo de qualquer jeito, então se você quiser mostrá-lo, vá em frente. É isso que a Sydney faz."

Sydney Sweeney, um dos principais alvos de críticas.

Sydney Sweeney, a estrela revelação de "Euphoria" e "All But You", causa impacto em todas as suas aparições, mas também recebe comentários sexistas sobre seu decote. Amanda Seyfried destaca seu talento e resiliência diante dessa pressão tóxica.

Com seu discurso "É o Seu Corpo" , Amanda Seyfried oferece um poderoso apoio fraterno a Sydney Sweeney. Combinando humor e uma mensagem de empoderamento, ela nos lembra que usar roupas que realçam o decote ou o corpo não é uma provocação, mas um direito fundamental. Essa dupla de atrizes nos inspira com sua solidariedade.

