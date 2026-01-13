Aos 35 anos, Margot Robbie ousa usar um vestido com efeito "plástico".

Search here...

Léa Michel
Na véspera do aguardado lançamento do filme "O Morro dos Ventos Uivantes", de Emerald Fennell, Margot Robbie volta a ser notícia, desta vez no mundo da moda. A atriz e produtora australiana surgiu com um vestido translúcido com efeito "plástico", uma referência ao universo futurista de Thierry Mugler. Este look, que oscila entre uma obra de arte e uma fantasia de alta-costura, já conquistou os fãs de moda.

Um visual que combina elegância e ousadia artística.

O vestido em questão, desenhado pela figurinista vencedora do Oscar Jacqueline Durran, é inspirado em uma fotografia pin-up dos anos 1950 de uma mulher envolta em celofane, como um presente. Margot Robbie veste um vestido com a cintura acentuada por uma larga fita rosa amarrada em um nó, enquanto uma saia volumosa e fluida confere ao conjunto um ar quase etéreo.

Jacqueline Durran também cita entre suas referências um vestido de plástico translúcido de Thierry Mugler (primavera-verão de 1996), um símbolo da feminilidade escultural e vanguardista. O objetivo? Fazer de Cathy, a personagem interpretada por Margot Robbie, uma "oferenda" — um ser vulnerável e magnético, no centro da paixão trágica que impulsiona "O Morro dos Ventos Uivantes".

A visão de Emerald Fennell: romantismo gótico e modernidade.

Após "Promising Young Woman" e "Saltburn", Emerald Fennell apresenta uma adaptação livre e surreal do romance de Emily Brontë. Longe de recriar fielmente o século XIX, a diretora prioriza figurinos que transmitem a emoção crua das personagens.

Margot Robbie interpreta Cathy, enquanto Jacob Elordi (Euphoria, Priscilla) contracena com ela como Heathcliff. A atriz declarou à Vogue britânica que o filme seria "uma grande e visceral história de amor, como não víamos desde 'Diário de uma Paixão' ou 'O Paciente Inglês'". Com esse visual, Margot Robbie incorpora a filosofia de Emerald Fennell: provocar uma reação tanto emocional quanto estética.

Margot Robbie continua a consolidar seu status como um ícone contemporâneo. Seu vestido com "efeito plástico", uma homenagem a Mugler e um manifesto de expressão artística, já se estabeleceu como um dos símbolos da reinvenção de "O Morro dos Ventos Uivantes". Oscilando entre o sonho e a provocação, este look confirma que, em 2026, Margot Robbie permanece a musa definitiva da moda e do cinema independente.

Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Com seu visual praiano, Lara Raj ilumina as Maldivas.

