Aos 35 anos, Margot Robbie ousa usar um vestido com efeito "plástico".

Na véspera do aguardado lançamento do filme "O Morro dos Ventos Uivantes", de Emerald Fennell, Margot Robbie volta a ser notícia, desta vez no mundo da moda. A atriz e produtora australiana surgiu com um vestido translúcido com efeito "plástico", uma referência ao universo futurista de Thierry Mugler. Este look, que oscila entre uma obra de arte e uma fantasia de alta-costura, já conquistou os fãs de moda.

Um visual que combina elegância e ousadia artística.

O vestido em questão, desenhado pela figurinista vencedora do Oscar Jacqueline Durran, é inspirado em uma fotografia pin-up dos anos 1950 de uma mulher envolta em celofane, como um presente. Margot Robbie veste um vestido com a cintura acentuada por uma larga fita rosa amarrada em um nó, enquanto uma saia volumosa e fluida confere ao conjunto um ar quase etéreo.

Jacqueline Durran também cita entre suas referências um vestido de plástico translúcido de Thierry Mugler (primavera-verão de 1996), um símbolo da feminilidade escultural e vanguardista. O objetivo? Fazer de Cathy, a personagem interpretada por Margot Robbie, uma "oferenda" — um ser vulnerável e magnético, no centro da paixão trágica que impulsiona "O Morro dos Ventos Uivantes".

Nova imagem de Margot Robbie em 'O Morro dos Ventos Uivantes', de Emerald Fennell. pic.twitter.com/HkTZ2KihzF — Film Updates (@FilmUpdates) 10 de janeiro de 2026

A visão de Emerald Fennell: romantismo gótico e modernidade.

Após "Promising Young Woman" e "Saltburn", Emerald Fennell apresenta uma adaptação livre e surreal do romance de Emily Brontë. Longe de recriar fielmente o século XIX, a diretora prioriza figurinos que transmitem a emoção crua das personagens.

Margot Robbie interpreta Cathy, enquanto Jacob Elordi (Euphoria, Priscilla) contracena com ela como Heathcliff. A atriz declarou à Vogue britânica que o filme seria "uma grande e visceral história de amor, como não víamos desde 'Diário de uma Paixão' ou 'O Paciente Inglês'". Com esse visual, Margot Robbie incorpora a filosofia de Emerald Fennell: provocar uma reação tanto emocional quanto estética.

Margot Robbie continua a consolidar seu status como um ícone contemporâneo. Seu vestido com "efeito plástico", uma homenagem a Mugler e um manifesto de expressão artística, já se estabeleceu como um dos símbolos da reinvenção de "O Morro dos Ventos Uivantes". Oscilando entre o sonho e a provocação, este look confirma que, em 2026, Margot Robbie permanece a musa definitiva da moda e do cinema independente.