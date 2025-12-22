Com uma saia esportiva e salto alto, Rihanna continua a fascinar como sempre.

Rihanna provou mais uma vez em um jantar recente em Los Angeles: uma simples saia esportiva pode se transformar em uma peça ultraglamourosa quando combinada com salto alto. A cantora e empresária continua a fascinar ao reinventar o sportswear com total liberdade.

Um look esportivo-chique perfeitamente equilibrado

Flagrada nas ruas de Los Angeles, Rihanna usava uma saia longa preta de estilo esportivo com listras contrastantes que lembravam uma pista de corrida. Essa peça, que poderia parecer muito casual à primeira vista, ganhou sofisticação instantaneamente graças a um par de scarpins de bico fino com estampa de píton.

Na parte de cima, Rihanna optou por uma peça aconchegante, porém ousada: um casaco de lã com zíper no estilo Miu Miu, com estampa xadrez, inspirado nos universos outdoor e gorpcore, que ela reinventou. O resultado: um look que fica entre a roupa de estádio e o visual de tapete vermelho, usado com uma naturalidade desarmante.

O detalhe que faz toda a diferença: acessórios e atitude.

Como sempre acontece com Rihanna, os acessórios desempenham um papel fundamental. Um batom vermelho vibrante adicionou um toque de glamour da velha Hollywood, enquanto um colar em camadas inspirado na estética Y2K injetou uma dose de nostalgia dos anos 2000 neste look supercontemporâneo. A estampa de píton anuncia a tendência mais quente da estação, enquanto a saia esportiva mantém a silhueta em alta. Mais do que as peças em si, é a sua atitude confiante que realmente transforma este look em um momento fashion.

A marca registrada de Rihanna: quebrar as regras sem hesitar.

Com este look, Rihanna confirma o que já faz com calças cargo, calças de moletom e jaquetas de couro: pegar peças do guarda-roupa mais casual e elevá-las ao status de ícones de moda, combinando-as com peças ultraglamourosas. Saia esportiva + scarpin, calça de moletom + tutu, jeans rasgados + derbies chiques… nada é proibido, desde que ela injete ousadia e coesão.

A lição é clara: o que cativa não é apenas a roupa, mas essa maneira de rejeitar as regras estabelecidas. Com uma saia esportiva e salto alto, Rihanna nos lembra que um look de sucesso tem tanto a ver com criatividade quanto com a liberdade de se vestir exatamente como se quer.