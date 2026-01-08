Search here...

Rihanna está causando sensação com este look ousado e estiloso para o Dia dos Namorados.

Naila T.
@badgalriri/Instagram

Recentemente, Rihanna cativou seus 149 milhões de seguidores no Instagram ao revelar uma prévia da nova coleção de Dia dos Namorados da sua marca Savage X Fenty. Em uma série de fotos compartilhadas em sua conta, a cantora e empresária posa com lingerie vermelha que combina ousadia, glamour e confiança.

Um look vermelho intenso, entre o glamour e a autoafirmação.

Fotografada de costas, Rihanna veste shorts de cintura alta. O sutiã combinando, adornado com delicados franzidos, completa um look gráfico e glamoroso. O vermelho vibrante, cor emblemática da paixão, é aqui ousadamente afirmado em um visual tão esteticamente agradável quanto expressivo.

Mãe de três filhos com o rapper A$AP Rocky, Rihanna personifica uma feminilidade confiante e livre. Ela continua a exibir seu glamour autêntico, bem distante das expectativas tradicionais do pós-parto. Essa mensagem poderosa se alinha perfeitamente com a visão editorial inclusiva e socialmente consciente da Savage X Fenty.

Uma campanha entre mitologia e empoderamento

A legenda que acompanha a publicação é inequívoca: "Afrodite era uma selvagem ❤️ Coleção Dia dos Namorados disponível em savagex.com." Uma referência à deusa grega do amor e da beleza. Como de costume, Rihanna mistura fantasia e marketing para melhor afirmar sua visão: uma marca que celebra todas as expressões de desejo e todos os tipos de corpo.

A coleção de Dia dos Namorados de 2026 aposta em tecidos macios e cortes estruturados, criados para valorizar o corpo sem restringir seus movimentos. O look apresentado por Rihanna personifica esse equilíbrio entre estética ousada e conforto.

Rihanna, sempre na vanguarda de seu império da moda.

Essa aparição fashion acontece poucos dias depois da estrela ter sido vista em Los Angeles usando uma jaqueta de couro vermelha, peça que também gerou bastante repercussão. Embora seus fãs ainda esperem por um retorno à música, é evidente que Rihanna continua sua ascensão ao sucesso nos campos da moda e do empreendedorismo.

A Savage X Fenty, avaliada em quase um bilhão de dólares, consolidou-se como uma marca fundamental na indústria de lingerie. Ela se destaca não apenas por seu posicionamento inclusivo, mas também por sua capacidade de transformar cada campanha em uma verdadeira declaração de estilo e valores.

Um Dia dos Namorados marcado pelo desejo.

Com esta nova coleção, Rihanna reafirma sua influência na moda e na autoimagem. Através de um visual sofisticado, uma mensagem poderosa e uma produção meticulosa, ela continua a redefinir os padrões do glamour contemporâneo.

Em resumo, mais do que apenas uma publicação no Instagram, essa aparição de Rihanna faz parte de uma estratégia de marca perfeitamente calibrada, onde o pessoal se torna político e a lingerie, um vetor de empoderamento.

Naila T.
Naila T.
Analiso as tendências sociais que moldam nossos corpos, nossas identidades e nossas relações com o mundo. O que me motiva é compreender como as normas evoluem e se transformam em nossas vidas, e como os discursos sobre gênero, saúde mental e autoimagem permeiam o cotidiano.
Article précédent
"Nova musa da moda": Chase Infiniti exibe seus músculos abdominais e causa sensação

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Nova musa da moda": Chase Infiniti exibe seus músculos abdominais e causa sensação

Estrela revelação de 2025 graças ao seu papel de destaque em "One Battle After Another", Chase Infiniti continua...

Hailey Bieber, a mãe de maiô que está causando furor nas redes sociais.

Hailey Bieber começou 2026 com sol e muito estilo. A modelo e empresária americana compartilhou recentemente uma série...

Amy Schumer está causando sensação com este ensaio fotográfico "body positive" que quebra todos os padrões.

No início de 2026, Amy Schumer fez uma declaração impactante com um ensaio fotográfico sem retoques, orquestrado por...

Considerada "velha demais" para ser atraente, esta atriz responde às críticas.

A comediante, atriz, roteirista e produtora americana Kathy Griffin rejeita rótulos redutores e julgamentos relacionados à idade. Aos...

Aos 52 anos, Heidi Klum exibe sua boa forma em um maiô.

Há vários anos, Heidi Klum cultiva uma presença digital bem distante da artificialidade frequentemente associada a figuras públicas....

"Eu era jovem, bonita e estava revoltada": Esta estrela dos anos 90 relembra o que sofreu nos bastidores.

Gabrielle Carteris, a atriz que interpretou Andrea Zuckerman na série cult dos anos 90 "Beverly Hills 90210", está...

© 2025 The Body Optimist