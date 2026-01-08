Rihanna está causando sensação com este look ousado e estiloso para o Dia dos Namorados.

Recentemente, Rihanna cativou seus 149 milhões de seguidores no Instagram ao revelar uma prévia da nova coleção de Dia dos Namorados da sua marca Savage X Fenty. Em uma série de fotos compartilhadas em sua conta, a cantora e empresária posa com lingerie vermelha que combina ousadia, glamour e confiança.

Um look vermelho intenso, entre o glamour e a autoafirmação.

Fotografada de costas, Rihanna veste shorts de cintura alta. O sutiã combinando, adornado com delicados franzidos, completa um look gráfico e glamoroso. O vermelho vibrante, cor emblemática da paixão, é aqui ousadamente afirmado em um visual tão esteticamente agradável quanto expressivo.

Mãe de três filhos com o rapper A$AP Rocky, Rihanna personifica uma feminilidade confiante e livre. Ela continua a exibir seu glamour autêntico, bem distante das expectativas tradicionais do pós-parto. Essa mensagem poderosa se alinha perfeitamente com a visão editorial inclusiva e socialmente consciente da Savage X Fenty.

Uma publicação no Instagram de badgalriri

Uma campanha entre mitologia e empoderamento

A legenda que acompanha a publicação é inequívoca: "Afrodite era uma selvagem ❤️ Coleção Dia dos Namorados disponível em savagex.com." Uma referência à deusa grega do amor e da beleza. Como de costume, Rihanna mistura fantasia e marketing para melhor afirmar sua visão: uma marca que celebra todas as expressões de desejo e todos os tipos de corpo.

A coleção de Dia dos Namorados de 2026 aposta em tecidos macios e cortes estruturados, criados para valorizar o corpo sem restringir seus movimentos. O look apresentado por Rihanna personifica esse equilíbrio entre estética ousada e conforto.

Rihanna, sempre na vanguarda de seu império da moda.

Essa aparição fashion acontece poucos dias depois da estrela ter sido vista em Los Angeles usando uma jaqueta de couro vermelha, peça que também gerou bastante repercussão. Embora seus fãs ainda esperem por um retorno à música, é evidente que Rihanna continua sua ascensão ao sucesso nos campos da moda e do empreendedorismo.

A Savage X Fenty, avaliada em quase um bilhão de dólares, consolidou-se como uma marca fundamental na indústria de lingerie. Ela se destaca não apenas por seu posicionamento inclusivo, mas também por sua capacidade de transformar cada campanha em uma verdadeira declaração de estilo e valores.

Um Dia dos Namorados marcado pelo desejo.

Com esta nova coleção, Rihanna reafirma sua influência na moda e na autoimagem. Através de um visual sofisticado, uma mensagem poderosa e uma produção meticulosa, ela continua a redefinir os padrões do glamour contemporâneo.

Em resumo, mais do que apenas uma publicação no Instagram, essa aparição de Rihanna faz parte de uma estratégia de marca perfeitamente calibrada, onde o pessoal se torna político e a lingerie, um vetor de empoderamento.