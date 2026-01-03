Ela tem 29 anos e já se tornou bilionária graças à sua empresa singular.

Com apenas 29 anos, a brasileira Luana Lopes Lara fez história ao se tornar a bilionária mais jovem a construir sua própria fortuna, segundo a revista Forbes. Cofundadora da Kalshi, uma plataforma legal de apostas online, ela personifica uma nova geração de mulheres empreendedoras inovadoras.

Da dança clássica ao MIT: uma jornada extraordinária

Nascida no Brasil, em uma família modesta — mãe professora de matemática e pai engenheiro —, Luana Lopes Lara inicialmente almejava uma carreira como bailarina profissional na Áustria. Ela mudou de rumo ao ingressar no prestigiado MIT (Massachusetts Institute of Technology, um instituto de pesquisa e universidade americana especializada em ciência e tecnologia), onde conheceu seu futuro sócio, Tarek Mansour. Juntos, eles fizeram um estágio em uma bolsa de valores em Nova York, experiência que inspirou a Kalshi: uma plataforma de previsão jurídica para eventos do mundo real.

Kalshi: Apostar legalmente em eventos atuais

Fundada em 2021, a Kalshi permite que os usuários apostem em eventos do mundo real — clima, eleições, resultados do Oscar — por meio de uma infraestrutura regulamentada pela CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Em poucos meses, a plataforma experimentou um crescimento explosivo: um aumento de cinco vezes no volume de negociações e uma avaliação de US$ 11 bilhões. Luana e Tarek detêm, cada um, 12% da empresa, o que representa uma fortuna estimada em US$ 1,3 bilhão.

Um sucesso sem herança ou contatos.

Luana Lopes Lara não tinha capital inicial nem uma rede de contatos privilegiada. Vinda de uma origem humilde, ela trilhou seu caminho com mérito, inovação e visão. A Kalshi está revolucionando o mundo dos mercados de previsão, tornando-os acessíveis ao público em geral, algo que antes era reservado à elite financeira. O sucesso da plataforma acelerou, principalmente após as eleições nos EUA, que impulsionaram um aumento expressivo no número de cadastros.

Uma figura que representa uma geração, um símbolo de uma indústria tecnológica mais inclusiva.

Em 2025, Luana entra para a lista da Forbes das pessoas mais ricas do mundo, ultrapassando figuras icônicas como a engenheira americana Lucy Guo (Scale AI) e até mesmo a cantora Taylor Swift. Com a Kalshi, 2 milhões de usuários e bilhões de dólares em transações, ela se torna um modelo para toda uma geração de mulheres na área de tecnologia. Sua trajetória — dos palcos da dança aos ápices das finanças — personifica uma nova visão empreendedora, muito distante dos padrões tradicionais do capitalismo herdado.

A trajetória de Luana Lopes Lara ilustra de forma contundente que audácia, curiosidade e perseverança podem redefinir as regras do sucesso, mesmo em setores historicamente fechados. Ao construir a Kalshi na interseção entre tecnologia, finanças e regulamentação, Luana Lopes Lara fez mais do que simplesmente criar uma empresa bilionária; ela abriu caminho para uma nova forma de fazer negócios, mais acessível e inclusiva.