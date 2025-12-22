Aos 45 anos (e com três filhos), Gisele Bündchen causou sensação com um vestido dourado.

Gisele Bündchen chamou a atenção recentemente em um jantar festivo oferecido pela joalheria brasileira Vivara em São Paulo, usando um vestido que misturava glamour e estilo vanguardista. A supermodelo brasileira provou mais uma vez seu domínio das tendências da moda.

Vestido "futurista" em malha texturizada

O vestido, um modelo longo e justo em malha texturizada em tons terrosos quentes, apresentava um recorte vertical do pescoço ao umbigo, revelando elegantemente sua pele bronzeada. Essa interpretação moderna do vestido transparente, da coleção Outono/Inverno 2025 da Schiaparelli, abraçava o corpo de Gisele Bündchen como uma segunda pele, realçada por cachos hollywoodianos e uma maquiagem radiante e natural.

Acessórios minimalistas e uma clutch icônica

Sapatos dourados de tiras delicadas, joias discretas e uma clutch estruturada da Schiaparelli completaram o look, permitindo que as joias da Vivara brilhassem. Com os cabelos soltos sobre um ombro, Gisele Bündchen personificou o glamour descomplicado, combinando sofisticação com uma atitude confiante.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

retorno triunfante após a licença-maternidade

Mãe de Benjamin (16) e Vivian (13), frutos de seu casamento com Tom Brady, e mais recentemente de um menino nascido em fevereiro, de seu relacionamento com Joaquim Valente, Gisele Bündchen cultiva uma discrição deliberada em relação à sua vida privada. Fiel à sua filosofia, a supermodelo brasileira compartilha pouco, preferindo manter o que realmente importa longe dos holofotes. "Os momentos mais bonitos são vividos, não compartilhados", confidenciou ela em uma entrevista, reiterando seu compromisso com uma vida simples e focada no presente.

Após o nascimento de seu segundo filho, Gisele fez um retorno notável, exibindo uma serenidade e força que parecem multiplicadas por dez. Mais radiante do que nunca, ela personifica uma feminilidade serena, provando que é possível conciliar maternidade, bem-estar e renascimento pessoal. Seu elegante reaparecimento foi celebrado por seus fãs, que a veem como um exemplo de mulher livre, em harmonia com suas escolhas e prioridades.

Com essa aparência deslumbrante, Gisele Bündchen nos lembra que, além da idade, dos papéis e das fases da vida, o estilo é, antes de tudo, uma questão de atitude. Mais do que um simples look, este vestido dourado é o manifesto de um ícone que continua a inspirar — naturalmente.