Hailey Bieber, a mãe de maiô que está causando furor nas redes sociais.

Léa Michel
Hailey Bieber começou 2026 com sol e muito estilo. A modelo e empresária americana compartilhou recentemente uma série de fotos de suas férias em família em um destino tropical, que rapidamente chamaram a atenção de seus fãs. Em poucas horas, as fotos já haviam conquistado seus seguidores, que ficaram encantados com suas escolhas de moda.

Um look com estampa de leopardo que chama a atenção de todos.

No centro desta publicação, um maiô de estampa de leopardo rapidamente se destacou como a peça principal. O vestido, adornado com recortes, combina um decote profundo nas costas com um cadarço cruzado na frente, criando aberturas gráficas no busto. O corte curto valoriza sua silhueta e acentua sua cintura. Fiel ao seu estilo minimalista, Hailey Bieber simplesmente legendou a publicação com um "pronta!" , deixando as imagens falarem por si.

Looks de praia elegantes e sofisticados

Em outra foto, a nova mãe aparece com uma blusa preta de estrutura semelhante, com amarração central e decote profundo. Os detalhes fazem toda a diferença: ela a complementa com joias discretas, incluindo brincos de argola e pingentes de diamante, que adicionam um toque de elegância sem sobrecarregar o look. Toda a série enfatiza uma estética refinada: jogos de luz, cenários tropicais e enquadramentos fechados evocam um ensaio editorial em vez de um simples álbum de fotos de férias.

As reações entusiasmadas foram imediatas. Entre os comentários: "uma mãe estilosa" e "linda". Seus fãs elogiaram tanto seu senso de estilo quanto a confiança que ela exala.

De férias ou não, Hailey Bieber confirma mais uma vez seu status como uma referência essencial de moda, agora também como uma jovem mãe.

Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
