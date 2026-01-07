Hailey Bieber, a mãe de maiô que está causando furor nas redes sociais.

Hailey Bieber começou 2026 com sol e muito estilo. A modelo e empresária americana compartilhou recentemente uma série de fotos de suas férias em família em um destino tropical, que rapidamente chamaram a atenção de seus fãs. Em poucas horas, as fotos já haviam conquistado seus seguidores, que ficaram encantados com suas escolhas de moda.

Um look com estampa de leopardo que chama a atenção de todos.

No centro desta publicação, um maiô de estampa de leopardo rapidamente se destacou como a peça principal. O vestido, adornado com recortes, combina um decote profundo nas costas com um cadarço cruzado na frente, criando aberturas gráficas no busto. O corte curto valoriza sua silhueta e acentua sua cintura. Fiel ao seu estilo minimalista, Hailey Bieber simplesmente legendou a publicação com um "pronta!" , deixando as imagens falarem por si.

Looks de praia elegantes e sofisticados

Em outra foto, a nova mãe aparece com uma blusa preta de estrutura semelhante, com amarração central e decote profundo. Os detalhes fazem toda a diferença: ela a complementa com joias discretas, incluindo brincos de argola e pingentes de diamante, que adicionam um toque de elegância sem sobrecarregar o look. Toda a série enfatiza uma estética refinada: jogos de luz, cenários tropicais e enquadramentos fechados evocam um ensaio editorial em vez de um simples álbum de fotos de férias.

As reações entusiasmadas foram imediatas. Entre os comentários: "uma mãe estilosa" e "linda". Seus fãs elogiaram tanto seu senso de estilo quanto a confiança que ela exala.

De férias ou não, Hailey Bieber confirma mais uma vez seu status como uma referência essencial de moda, agora também como uma jovem mãe.