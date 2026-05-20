"Ela envelheceu": aos 47 anos, esta modelo enfrenta comentários sobre sua aparência.

Léa Michel
Extrait du film « La Croisade » (2021)

A aparição de Laetitia Casta no tapete vermelho do Festival de Cannes de 2026 (12 a 23 de maio) gerou uma onda de reações nas redes sociais nos últimos dias. Ao comparecer à exibição do filme "Karma", dirigido por Guillaume Canet, a atriz e modelo francesa foi alvo de inúmeros comentários sobre sua aparência física. Em resposta, diversas figuras públicas, assim como um grande número de internautas, denunciaram esses comentários como sexistas, abrindo um verdadeiro debate sobre as pressões persistentes a que as mulheres estão expostas.

Uma aparição em Cannes teve como alvo

Em poucas horas, proliferaram comentários críticos sob os vídeos da aparição de Laetitia Casta no tapete vermelho. "Ela envelheceu", "ela mudou", "ela engordou" : essas observações, equivalentes a comentários depreciativos sobre seu corpo, foram rapidamente repudiadas. Laetitia Casta se vê, involuntariamente, no centro de uma controvérsia que vai muito além do seu caso individual e levanta a questão mais ampla de como as mulheres com mais de 30 anos são retratadas na mídia.

Uma onda de apoio nas redes sociais

Diante dessa enxurrada de comentários, o apoio a ela rapidamente se mobilizou. Inúmeras figuras públicas se manifestaram para denunciar essas críticas. O ex-parceiro de Laetitia Casta, o ator italiano Stefano Accorsi, lamentou os "comentários recorrentes dirigidos a mulheres em evidência pública". Por sua vez, muitos internautas também destacaram a natureza problemática desses comentários, que persistem apesar de décadas de conscientização coletiva.

Nesse contexto, diversas vozes reiteraram um princípio fundamental: o corpo e a aparência de uma mulher — assim como os de qualquer outra pessoa — não devem ser alvo de julgamentos ou comentários depreciativos. Sejam 20, 30, 40 anos ou mais, todos nós evoluímos com o tempo e nossas experiências, e a vergonha corporal, em todas as suas formas, não tem lugar no discurso público.

Em última análise, essa controvérsia destaca a necessidade urgente de repensarmos coletivamente a forma como vemos as mulheres e seu direito fundamental de envelhecer sem serem submetidas a julgamentos injustificados.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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