Em um vestido bordado com cristais, Sharon Stone iluminou o tapete vermelho de Cannes.

Na estreia mundial do filme "Fiordes", Sharon Stone protagonizou uma das aparições mais espetaculares do 79º Festival de Cannes (12 a 23 de maio de 2026). A atriz e produtora americana desfilou no tapete vermelho com um conjunto deslumbrante, composto por um longo vestido tomara que caia bordado e uma capa combinando com detalhes igualmente requintados. Essa aparição tornou-se, sem dúvida, um dos momentos de moda mais comentados da quinzena de Cannes.

Um vestido com uma paleta de cores inesperada.

No centro deste look está um vestido longo e ajustado, cujo elemento mais marcante reside no painel central: uma faixa vertical em forma de ampulheta, num tom luminoso de lavanda, que estrutura visualmente a silhueta. Esta escolha de cor, suave mas inesperada, rompe com o tradicional preto do tapete vermelho de Cannes e confere a todo o visual uma frescura decididamente primaveril. Este tom pastel, executado com precisão, interage com o rigor do bordado circundante, dando ao vestido uma dimensão simultaneamente solene e radiante.

O corte escolhido para este vestido brinca com a verticalidade e estrutura a silhueta de uma forma particularmente arquitetônica. Sem alças, a peça abraça as linhas do busto de Sharon Stone antes de fluir em uma coluna até o chão. Essa construção realça a postura e a elegância da atriz, que há muito sabe como incorporar naturalmente esse tipo de silhueta glamorosa. A precisão da alfaiataria impecável confere ao vestido uma dimensão quase escultural.

Bordados de cristais e pérolas negras

Este painel central lavanda distingue-se pelo seu bordado floral, realçado por cristais brilhantes que captam a luz ao mais ligeiro movimento. De cada lado, densas fileiras de contas pretas emolduram esta peça central, criando um contraste gráfico impressionantemente preciso. Esta interação entre o delicado desenho floral do centro e o rigor arquitetónico das contas laterais atesta o trabalho meticuloso do atelier, onde cada centímetro de tecido recebeu uma atenção cuidadosa. Uma verdadeira demonstração de mestria da alta-costura, que eleva o vestido ao estatuto de peça única.

Uma capa bordada como extensão da silhueta.

Elemento fundamental do look de Sharon Stone em Cannes, a capa que acompanha o vestido alonga a silhueta com um dinamismo etéreo. Confeccionada em preto profundo, ela ecoa o espírito ornamental do vestido com seus próprios cristais espalhados pela parte superior e seu discreto bordado floral. Longe de ser um mero acessório, essa peça fluida transforma cada movimento da atriz em um momento teatral, com o tecido ondulando a cada passo. Esse complemento, ao mesmo tempo funcional e espetacular, estrutura verticalmente toda a composição.

Acessórios cuidadosamente brilhantes

Para complementar o look, Sharon Stone optou por acessórios que combinavam perfeitamente com o espírito de alta costura do conjunto. Em sua mão, uma clutch, também bordada e cravejada de pedras brilhantes, ampliava o efeito luminoso do vestido. Ao redor do pescoço e das orelhas, vários quilates de diamantes completavam a paleta de brilho. Nos pés, a atriz escolheu sapatos de plataforma que adicionavam elegância ao visual. Uma sobreposição magistral, onde cada peça encontra seu lugar sem competir com as outras.

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Uma resposta sutil aos novos códigos de vestimenta.

Essa aparição também ocorre em um contexto específico: desde 2025, o Festival de Cannes adotou um código de vestimenta mais rigoroso, que proíbe, notadamente, roupas consideradas "volumosas demais" que possam atrapalhar o fluxo de convidados no tapete vermelho. Com sua majestosa capa, Sharon Stone brinca inteligentemente com essa regra: embora o volume do tecido seja inegável, a capa tecnicamente se enquadra na categoria de acessórios e não é explicitamente mencionada pelo código. Uma interpretação inteligente das normas, que demonstra a finesse estilística da atriz e de sua equipe.

A assinatura de um ícone do tapete vermelho

Para além do vestido e dos acessórios, esta aparição serve de lembrete do que tornou Sharon Stone única diante das câmeras por décadas: um apurado senso de apresentação, um gosto refinado por peças marcantes e uma atitude descontraída em relação ao tapete vermelho. É um momento que nos lembra que a elegância não tem idade.

Com sua aparição em Cannes em 18 de maio de 2026, Sharon Stone criou um dos looks mais memoráveis e inspiradores do Festival deste ano. Seu vestido bordado com cristais e a capa combinando, ao mesmo tempo solenes e teatrais, demonstraram que uma declaração de moda pode ser muito mais do que uma simples escolha de roupa. Foi uma exibição deslumbrante de elegância, onde alta-costura, presença e senso de encenação convergiram em rara harmonia.