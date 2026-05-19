Bella Hadid fez uma chegada deslumbrante em Cannes usando um vestido dourado.

Em 18 de maio de 2026, a modelo americana Bella Hadid fez uma aparição bastante comentada em um importante evento beneficente realizado em Le Cannet, à margem do Festival de Cinema de Cannes. Ela optou por um visual deslumbrante e luminoso, vestindo um longo vestido dourado brilhante que cativou todos os holofotes. Essa aparição serviu como um lembrete, caso fosse necessário, de sua presença marcante no tapete vermelho internacional.

Um vestido dourado brilhante

O destaque do look, seu vestido dourado, exalava uma elegância radiante e calorosa. O tecido, confeccionado para oferecer um efeito cintilante contínuo, capturava cada reflexo de luz, transformando cada passo de Bella Hadid em um jogo de reflexos. Essa paleta dourada, particularmente adequada para eventos noturnos, ecoava a grande tradição dos vestidos de gala e conferia à silhueta de Bella Hadid uma dimensão quase mítica. O caimento fluido da peça, livre de ornamentos excessivos, destacava o próprio tecido como a principal fonte de brilho.

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Uma aparência radiante

Este vestido dourado foi complementado por uma maquiagem cuidadosamente elaborada que respeitou o equilíbrio geral das cores. O rosto de Bella Hadid, iluminado por uma tez fresca e radiante, optou por uma elegância discreta. Seus cabelos, com estilo natural, caíam livremente sobre os ombros, movendo-se graciosamente a cada movimento. Longe de tentar competir com o vestido através de inúmeros acessórios, Bella Hadid priorizou uma presença marcante centrada na luz e na textura, uma assinatura estilística de suas aparições mais bem-sucedidas.

Uma presença muito comentada em Cannes.

Ao lado do irmão Anwar, de 26 anos, e da mãe, Yolanda, Bella Hadid fez uma entrada triunfal no evento de gala. Essa aparição fez parte da agenda já bastante movimentada da modelo em Cannes. No dia anterior, ela havia sido vista na estreia do filme "Garance", apresentado na competição do Festival, também ao lado do irmão. Essa forte presença ao longo do Festival demonstra o papel central que a moda ainda desempenha no ecossistema de Cannes, na interseção entre o cinema, o tapete vermelho e os ícones de estilo internacionais emergentes.

Com este vestido dourado, Bella Hadid apresenta um dos looks mais icônicos do 79º Festival de Cannes. Uma verdadeira aula de estilo, onde luz, tecido e maquiagem se combinam para criar uma aparência inesquecível.