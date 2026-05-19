Aos 44 anos, a modelo Adriana Lima brilha em um vestido preto etéreo.

Léa Michel
@adrianalima / Instagram

Durante o Festival de Cannes de 2026 (12 a 23 de maio), Adriana Lima fez uma aparição particularmente marcante em um importante evento de joias realizado na Croisette. A modelo brasileira optou por uma silhueta delicada em um longo vestido preto assimétrico. O resultado: um look que flerta com a simplicidade, mas que permanece inegavelmente espetacular.

Um vestido preto de tule com linhas assimétricas.

O destaque do look de Adriana Lima reside no corte assimétrico do vestido, estruturado em torno de um único ombro. Essa construção, que expõe completamente um lado da silhueta para realçar o outro, cria um dinamismo visual único, rompendo com o clássico drapeado simétrico do tapete vermelho. O tule, escolhido como tecido principal, confere ao conjunto uma leveza quase etérea. Longe de um preto pesado e opaco, o tecido aqui adota uma vibração arejada que "anima a silhueta de dentro para fora". Essa abordagem estilística demonstra como o preto, quando tratado com o material certo, pode ser tudo, menos estático.

Na altura do busto, o tecido é franzido em um drapeado cuidadosamente plissado, cujas dobras criam uma textura vibrante e um volume contido. Essa manipulação do material contrasta com a fluidez da saia mais ampla, que então cai em cascata até o chão. Com o menor movimento de Adriana Lima, o tecido ganha vida, subindo e descendo, como se tivesse vida própria.

Brincos de safira e diamantes como peça central.

Outro elemento marcante deste look foram as joias. Adriana Lima optou por um par de brincos longos e pendentes adornados com safiras e diamantes em cascata. O azul profundo das safiras adicionou um toque de cor precioso e inesperado, contrastando com o preto absoluto do vestido. Os diamantes, por sua vez, captavam a luz a cada movimento, pontuando sua silhueta com brilhos luminosos cuidadosamente posicionados. Essa escolha de joias excepcionais criou um efeito verdadeiramente teatral em torno de seu decote e penteado.

Um penteado sofisticado com franja lateral.

Para o penteado, Adriana Lima optou por um coque alto e elegante, perfeitamente estilizado e complementado por uma franja lateral cuidadosamente trabalhada que emoldura delicadamente seu rosto. Este penteado, ao mesmo tempo retrô e decididamente moderno, destaca seus traços faciais e cria espaço ao redor do colo, permitindo que suas joias brilhem.

A assinatura de um ícone da "top modelagem".

Além dos elementos estilísticos, este visual é uma lembrança da facilidade com que Adriana Lima desfilou nas passarelas, no tapete vermelho e em galas por mais de duas décadas. Ela sempre impõe uma presença que é ao mesmo tempo delicada e magistral, na qual sua experiência como top model influencia cada detalhe visual. É uma elegância que é tanto cultivada quanto incorporada.

Com sua aparição em Cannes em 18 de maio de 2026, Adriana Lima demonstrou mais uma vez seu talento para silhuetas refinadas e sofisticadas. Seu vestido preto assimétrico, combinado com joias excepcionais, marcou um dos momentos de moda mais requintados do calendário de Cannes.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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