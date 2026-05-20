Atriz usando saia no tapete vermelho gera onda de críticas

No dia 14 de maio, no Festival de Cannes, o ator e diretor francês Artus, cujo nome verdadeiro é Victor-Artus Solaro, desfilou no tapete vermelho do Palais des Festivals com um look que certamente chamou a atenção. Flagrado na exibição do filme em que atuava, ele usava uma saia plissada sobre calças. Essa aparição gerou reações imediatas, principalmente uma onda de comentários críticos nas redes sociais.

Uma peça marcante com uma silhueta refinada.

A peça escolhida por Artus destaca-se pelo seu corte: uma saia plissada midi em tom escuro, sobreposta a calças da mesma cor. Esta técnica de sobreposição, comum em alguns estilos de designers contemporâneos, brinca com os códigos tradicionais da moda masculina e os subverte. O resto do look, discreto e coeso, realça esta peça central. Esta abordagem estilística faz parte de um movimento mais amplo, no qual muitas figuras masculinas exploram os limites da moda unissex.

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Uma onda de reações nas redes sociais

As postagens que compartilhavam o visual do ator rapidamente inundaram as redes sociais com comentários negativos. Enquanto alguns internautas elogiaram sua "ousadia", outros fizeram inúmeros comentários cortantes, agressivos e até homofóbicos. Essa reação foi desproporcional a uma simples escolha de roupa, pois, lembremos, todos têm o direito de se vestir como quiserem.

Se Artus decidiu usar saia no Festival de Cannes, com a concordância e visão de seu estilista, foi uma escolha inteiramente pessoal. Não se trata de um convite ao julgamento nem de uma razão para perpetuar estereótipos ultrapassados. Usar saia sendo homem não torna alguém "gay", "descolado" ou "afeminado", ao contrário do que alguns comentários odiosos sugeriram. Roupas não têm gênero e, certamente, não têm o direito de justificar ataques ou insultos.

Resposta calma de Artus

Em entrevista à Gala durante o programa Cannorama , Artus abordou esse "ódio" sem se mostrar afetado. "É inacreditável como as pessoas podem ser odiosas às vezes", declarou, questionando com um toque de ironia os motivos de quem faz esses comentários. Longe de se desestabilizar, o ator mantém uma distância saudável dos julgamentos online e continua a defender suas escolhas estilísticas.

Em última análise, essa controvérsia serve como mais um lembrete da importância de apoiar figuras públicas que ousam reinventar as regras do tapete vermelho. Ela demonstra que a moda masculina continua, ainda que lentamente, a ganhar mais liberdade.