Aos 68 anos, a atriz Andie MacDowell surpreende com uma elegante "transformação" capilar.

No Festival de Cannes de 2026 (de 12 a 23 de maio), Andie MacDowell está causando sensação. A atriz e modelo americana decidiu abandonar temporariamente seus famosos cachos grisalhos em favor de um penteado meio preso muito elegante.

Uma aparição notável na Croisette

Andie MacDowell está no Festival de Cinema de Cannes em 2026 e está aproveitando este importante evento do mundo cinematográfico para fazer diversas aparições estilosas. No dia 16 de maio, ela apareceu diante da imprensa e dos fotógrafos exibindo um novo corte de cabelo – uma mudança tão marcante que gerou inúmeros comentários de admiração.

Conhecida há décadas por seus cachos indomáveis, que ficaram prateados com o passar dos anos, a icônica intérprete de "Quatro Casamentos e um Funeral" ousa experimentar, surpreendendo seus fãs.

Um penteado meio preso, meio solto.

Este penteado, usado por Andie MacDowell, atinge o equilíbrio perfeito entre sofisticação e naturalidade. A parte superior de seus cabelos grisalhos é penteada para trás, emoldurando completamente seu rosto. Duas longas mechas onduladas caem soltas de cada lado, criando um visual suave e natural. A parte inferior é deixada em ondas suaves que caem delicadamente sobre seus ombros. Este estilo, apelidado de "meio preso, meio solto" por cabeleireiros, combina habilmente estrutura e fluidez — uma maneira sutil de modernizar penteados clássicos para a noite.

Um terno branco e uma camisa bordô para completar o look.

Para complementar o penteado, Andie MacDowell optou por um visual muito elegante. Ela vestiu um terno branco impecavelmente cortado, cujas linhas limpas realçavam a precisão da alfaiataria, combinado com uma camisa bordô. Esse contraste entre o branco imaculado e o tom vinho confere ao conjunto um ar moderno e, ao mesmo tempo, atemporal.

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Várias "metamorfoses" capilares em poucos dias

Essa aparição não foi o único destaque capilar de Andie MacDowell no Festival de Cannes deste ano. No dia anterior, na estreia de "Karma", a atriz optou por uma escova impecável, trocando seus cachos habituais por um visual ultrassoleto, combinado com um elegante vestido preto. Alguns dias antes, ela havia sido vista com um vestido azul claro, com seus cachos característicos presos em um rabo de cavalo baixo. Três aparições, três penteados: Andie MacDowell prova que experimentar com o cabelo é perfeitamente compatível com elegância.

A cor de cabelo prateada foi totalmente adotada desde 2020.

Embora a atriz goste de experimentar diferentes penteados atualmente, sua relação com a cor do cabelo permanece perfeitamente estável há alguns anos. Foi em 2020 que Andie MacDowell decidiu assumir completamente seus cabelos grisalhos naturais, abandonando definitivamente a tintura. "É algo que eu sempre quis fazer", confidenciou , explicando que essa decisão já vinha sendo amadurecida há muito tempo. Desde então, seus cabelos prateados se tornaram uma de suas marcas registradas mais reconhecíveis.

Uma escolha inspirada por seu pai.

Para explicar essa decisão, a atriz recorre à sua história familiar. Sua mãe, que faleceu aos 53 anos quando Andie tinha apenas 23, nunca permitiu que ela testemunhasse essa transição capilar. Foi, portanto, ao pai que ela se voltou para refletir sobre sua própria relação com os cabelos grisalhos. "Os homens sempre passaram por essa transição sem nenhum problema ou constrangimento. Ninguém vai perguntar a um homem sobre a cor do seu cabelo", destaca ela na mesma entrevista. Essa observação evidencia o persistente duplo padrão em torno de gênero e envelhecimento, que Andie MacDowell pretende desafiar simplesmente por estar na tela.

"Ser saudável é melhor do que parecer jovem."

Além dos cabelos, Andie MacDowell desenvolve toda uma filosofia sobre o envelhecimento em suas entrevistas. A atriz afirma explicitamente que é avessa à busca pela juventude a qualquer custo. "Há uma diferença entre perseguir a juventude e querer ter a melhor aparência possível. Eu cuido da minha pele, mas não porque quero 'parecer jovem'. Esse não é o objetivo. Eu só quero ter uma aparência saudável e quero me preservar", explica. Essa mensagem ressoa com particular força em uma era de mensagens antienvelhecimento onipresentes e ajuda a tornar a atriz uma voz singular no mundo de Hollywood.

No Festival de Cannes de 2026, Andie MacDowell oferece mais uma lição de estilo. De um penteado meio preso a uma escova impecável e um rabo de cavalo baixo, a atriz americana exibe uma variedade de looks para seus cabelos grisalhos naturais, sem jamais abandonar o que define sua identidade visual há vários anos.