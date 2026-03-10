Hailey Bieber exibe um look marcante com estampa de bolinhas vermelhas.

Léa Michel
@haileybieber/Instagram

A modelo e empresária americana Hailey Bieber está chamando a atenção com um elegante look vermelho de bolinhas. Essa escolha de moda, compartilhada no Instagram, destaca seu senso de estilo primaveril nato.

Uma blusa de bolinhas que está causando sensação.

Hailey Bieber optou por uma blusa vermelha com pequenas bolinhas pretas, com um recorte no peito e botões delicados. O design divertido e elegante cria uma silhueta confiante. Ela completou o look com um blush rosa claro e um batom nude rosado com brilho, para uma maquiagem minimalista que realça seus traços naturais. A legenda dizia: "Limpando a câmera frontal", um toque de humor que reforça sua confiança.

Os fãs estão totalmente maravilhados

A publicação viralizou imediatamente nas redes sociais: fãs correram para elogiar o look de primavera, destacando a capacidade de combinar poás retrô com um corte moderno e uma elegância descomplicada. "Hailey, você está redefinindo o conceito de elegância descomplicada!" "Essa blusa de poá é icônica, estou completamente obcecada!", exclamavam os comentários, enquanto influenciadores de moda já a apontavam como uma tendência imperdível. Essa repercussão confirma, mais uma vez, seu poder de inspirar sua comunidade.

Em resumo, Hailey Bieber reinventa a moda casual com uma ousadia controlada, misturando bolinhas divertidas, recortes e silhuetas estruturadas. Esses looks de primavera confirmam seu status como um ícone que eleva o cotidiano à arte sartorial.

