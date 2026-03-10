Com seu novo corte de cabelo, Margot Robbie muda radicalmente seu estilo.

Após vários meses interpretando uma heroína romântica saída diretamente do século XIX em "O Morro dos Ventos Uivantes", Margot Robbie surpreendeu a todos com um visual decididamente moderno. A atriz e produtora australiana, em plena transição estilística, estreou um novo corte de cabelo durante a Semana de Moda de Paris — uma mudança que marca o fim de uma era e o início de outra.

Uma aparição memorável no desfile da Chanel

Foi no desfile de prêt-à-porter da Chanel que Margot Robbie revelou sua transformação. Os longos cachos à la Wuthering e os looks góticos deram lugar a um corte de cabelo assimétrico, um long bob com franja reta e volumosa. Este corte elegante e estruturado emoldura seu rosto com um toque moderno, realçando seus traços e conferindo-lhe um ar rebelde e vanguardista.

Quanto ao seu look, Margot Robbie optou por uma elegância discreta: jeans de sarja crua, uma regata transparente e os atemporais sapatos Chanel bicolor. O visual foi complementado com uma bolsa Chanel 25, o epítome do chique parisiense sem esforço. Um look simples, fluido, mas inegavelmente sofisticado.

Margot Robbie compareceu ao desfile da Chanel durante a Semana de Moda de Paris! pic.twitter.com/ApfwEoruo4 — ؘ (@SWEETMROBBIE) 9 de março de 2026

O fim da era "O Morro dos Ventos Uivantes"

Essa mudança de penteado reflete mais do que um simples capricho estético: sinaliza o fim da era "O Morro dos Ventos Uivantes". Durante a turnê de divulgação do filme, Margot Robbie usou uma série de figurinos românticos inspirados no universo das irmãs Brontë: espartilhos, brocados, anáguas transparentes e joias de época — uma homenagem elegante à personagem Emily Brontë, que ela personificou com perfeição.

Seu vestido de náufrago, usado na estreia australiana do filme em fevereiro passado, com seus detalhes desfiados e silhueta dramática, encerrou de forma espetacular esse interlúdio gótico-chique. Esse retorno a um visual contemporâneo, quase minimalista, parece marcar, portanto, uma mudança intencional em sua comunicação visual — a de uma atriz que se afasta de papéis de personagem para redescobrir sua própria identidade na moda.

Uma evolução estilística acentuada

Sempre atenta à sua imagem, Margot Robbie confirma mais uma vez sua capacidade de se reinventar. Após sua fase Barbiecore em 2023-2024 e seu interlúdio romântico vitoriano para "O Morro dos Ventos Uivantes", ela agora opta por uma estética mais urbana, moderna e descontraída, em sintonia com as tendências atuais. Com esse novo corte de cabelo e visual marcante, Margot Robbie prova que a moda continua sendo para ela um meio completo de expressão artística — uma forma de contar a história de suas transformações através do estilo.

Em resumo, Margot Robbie, uma verdadeira camaleoa tanto no cinema quanto na moda, domina a arte da transformação. Ao trocar os espartilhos de Brontë por jeans e franja, ela não está apenas adotando um novo visual: está reafirmando seu papel como um ícone moderno, de espírito livre e em constante evolução. Assim como sua carreira, seu estilo nunca deixa de surpreender — e cativar.