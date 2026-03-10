Com seu novo corte de cabelo, Margot Robbie muda radicalmente seu estilo.

Léa Michel
Extrait Margot Robbie dans « Le loup de Wall Street »

Após vários meses interpretando uma heroína romântica saída diretamente do século XIX em "O Morro dos Ventos Uivantes", Margot Robbie surpreendeu a todos com um visual decididamente moderno. A atriz e produtora australiana, em plena transição estilística, estreou um novo corte de cabelo durante a Semana de Moda de Paris — uma mudança que marca o fim de uma era e o início de outra.

Uma aparição memorável no desfile da Chanel

Foi no desfile de prêt-à-porter da Chanel que Margot Robbie revelou sua transformação. Os longos cachos à la Wuthering e os looks góticos deram lugar a um corte de cabelo assimétrico, um long bob com franja reta e volumosa. Este corte elegante e estruturado emoldura seu rosto com um toque moderno, realçando seus traços e conferindo-lhe um ar rebelde e vanguardista.

Quanto ao seu look, Margot Robbie optou por uma elegância discreta: jeans de sarja crua, uma regata transparente e os atemporais sapatos Chanel bicolor. O visual foi complementado com uma bolsa Chanel 25, o epítome do chique parisiense sem esforço. Um look simples, fluido, mas inegavelmente sofisticado.

O fim da era "O Morro dos Ventos Uivantes"

Essa mudança de penteado reflete mais do que um simples capricho estético: sinaliza o fim da era "O Morro dos Ventos Uivantes". Durante a turnê de divulgação do filme, Margot Robbie usou uma série de figurinos românticos inspirados no universo das irmãs Brontë: espartilhos, brocados, anáguas transparentes e joias de época — uma homenagem elegante à personagem Emily Brontë, que ela personificou com perfeição.

Seu vestido de náufrago, usado na estreia australiana do filme em fevereiro passado, com seus detalhes desfiados e silhueta dramática, encerrou de forma espetacular esse interlúdio gótico-chique. Esse retorno a um visual contemporâneo, quase minimalista, parece marcar, portanto, uma mudança intencional em sua comunicação visual — a de uma atriz que se afasta de papéis de personagem para redescobrir sua própria identidade na moda.

Uma evolução estilística acentuada

Sempre atenta à sua imagem, Margot Robbie confirma mais uma vez sua capacidade de se reinventar. Após sua fase Barbiecore em 2023-2024 e seu interlúdio romântico vitoriano para "O Morro dos Ventos Uivantes", ela agora opta por uma estética mais urbana, moderna e descontraída, em sintonia com as tendências atuais. Com esse novo corte de cabelo e visual marcante, Margot Robbie prova que a moda continua sendo para ela um meio completo de expressão artística — uma forma de contar a história de suas transformações através do estilo.

Em resumo, Margot Robbie, uma verdadeira camaleoa tanto no cinema quanto na moda, domina a arte da transformação. Ao trocar os espartilhos de Brontë por jeans e franja, ela não está apenas adotando um novo visual: está reafirmando seu papel como um ícone moderno, de espírito livre e em constante evolução. Assim como sua carreira, seu estilo nunca deixa de surpreender — e cativar.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Após as supostas infidelidades do ex-marido, Lily Allen usa um "vestido de vingança".
Article suivant
Agora com 24 anos, a ex-"menina mais bonita do mundo" anuncia seu noivado.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mais de quarenta anos depois, Madonna revive um de seus looks mais famosos.

Algumas imagens deixam uma marca indelével na história da cultura pop. Entre elas, o vestido de noiva usado...

Agora com 24 anos, a ex-"menina mais bonita do mundo" anuncia seu noivado.

A modelo e atriz francesa Thylane Blondeau acaba de anunciar seu noivado com o DJ francês Ben Attal,...

Após as supostas infidelidades do ex-marido, Lily Allen usa um "vestido de vingança".

No mundo da cultura pop, o "vestido da vingança" tornou-se um símbolo de renascimento após um término de...

"Não é magra?": Um comentário sobre o físico desta cantora gera debate online.

Um vídeo de Jihyo, cantora sul-coreana e líder do grupo feminino Twice, no palco, gerou um debate acalorado...

Vestindo um vestido com espartilho, esta cantora sul-africana reinterpreta um símbolo icônico da moda.

Tyla, a cantora sul-africana em ascensão, recentemente chamou a atenção na Semana de Moda de Paris ao revisitar...

Na praia, esta atriz de 56 anos exibe sua boa forma no México.

Em uma praia no México, a modelo, atriz e produtora americana Heather Graham exibe sua boa forma durante...