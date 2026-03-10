"Ela não envelhece": 27 anos depois, Elizabeth Hurley revisita um de seus looks mais memoráveis.

A atriz, modelo e produtora britânica Elizabeth Hurley encantou seus fãs recentemente ao exibir o icônico vestido Versace que usou no Met Gala de 1999 durante uma viagem à Índia.

O retorno triunfante do vestido lendário

Elizabeth Hurley mergulhou em seus arquivos de moda para desenterrar este vestido preto de cetim sem alças, famoso por seu decote profundo, fenda altíssima na coxa e um conjunto de pérolas rosa e laranja no centro do corpete. Usado em 1999 no Met Gala em Nova York, ele agora fez um retorno deslumbrante no Instagram, fotografado na Índia. A comparação entre o antes e o depois, em 1999 e 2026, gerou uma enxurrada de comentários: "silhueta intacta", "postura régia", "radiância natural" — os fãs estão encantados com este testemunho de elegância atemporal.

Uma viagem à Índia repleta de emoções.

“Podem ter passado 27 anos, mas alguns amores nunca morrem”, escreveu Elizabeth na legenda da foto, celebrando esse renascimento ao retornar a um país que ela ama há mais de 20 anos. A Índia é o cenário perfeito para este momento de moda tão simbólico.

Fãs em êxtase

A publicação incendiou as redes sociais: os fãs adoraram, transbordando de admiração. "Ela não envelhece!" e "Você veste ainda melhor do que antes!" exclamaram em massa nos comentários, celebrando uma Elizabeth Hurley mais radiante do que nunca.

Em resumo, Elizabeth Hurley desafia o tempo e as convenções ao reviver uma peça icônica, provando que algumas paixões da moda são eternas. Essa declaração de estilo, uma mistura de herança pessoal e ousadia, consolida seu status como um ícone absoluto que transcende décadas com graça e elegância.