Agora com 24 anos, a ex-"menina mais bonita do mundo" anuncia seu noivado.

A modelo e atriz francesa Thylane Blondeau acaba de anunciar seu noivado com o DJ francês Ben Attal, marcando uma nova etapa muito simbólica na vida daquela que foi conhecida por muito tempo como "a menina mais bonita do mundo".

Um pedido de casamento cinematográfico na Grécia

Durante uma escapadela romântica na Grécia, Ben Attal pediu Thylane em casamento num cenário perfeito com vista para o mar, com uma mesa ao ar livre e um caminho de pétalas de rosas vermelhas que conduzia ao local do pedido. A jovem modelo partilhou várias fotos do momento no Instagram, mostrando a paisagem costeira, os arranjos florais e o seu deslumbrante anel de noivado — um grande diamante cravejado numa simples aliança de ouro amarelo.

De "a menina mais linda do mundo" a futura noiva

Descoberta ainda criança pela Vogue Enfants, Thylane Blondeau foi apelidada de "a menina mais bonita do mundo", um título que a acompanhou ao longo de sua carreira de modelo. Hoje, como uma jovem mulher realizada — modelo e atriz — ela compartilha esta feliz notícia, apenas dois meses após a morte de seu padrasto, o que confere a este noivado um tom ainda mais emocionante e íntimo.

Uma mensagem simples e comovente.

Em suas publicações, Thylane escolheu palavras curtas, mas muito pessoais para acompanhar as fotos: "Eu disse sim ao meu melhor amigo", afirmando assim o forte laço que compartilha com Ben Attal, bem como o compromisso romântico entre os dois. O DJ parisiense, que planejou meticulosamente o pedido de casamento, aparece ao lado da modelo em diversas fotos, o casal radiante sob o sol grego.

Ao anunciar seu noivado, Thylane Blondeau está virando uma nova página em sua história, deixando para trás o rótulo de "menina mais bonita do mundo" para se afirmar como uma jovem mulher que está construindo sua vida privada e amorosa sob o olhar do público.