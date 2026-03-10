Mais de quarenta anos depois, Madonna revive um de seus looks mais famosos.

Fabienne Ba.
@madonna/Instagram

Algumas imagens deixam uma marca indelével na história da cultura pop. Entre elas, o vestido de noiva usado por Madonna no videoclipe de "Like a Virgin", em 1984. Mais de quarenta anos depois, a cantora revisita esse estilo icônico em uma nova campanha de moda, revivendo um dos looks mais famosos de sua carreira.

Uma homenagem a um look que se tornou icônico.

Em uma recente campanha publicitária da grife Dolce & Gabbana, Madonna aparece em uma série de imagens e vídeos em preto e branco. No palco, cercada por músicos, ela interpreta a canção italiana "La Bambola", de Patty Pravo, lançada em 1968.

Para esta apresentação, a cantora usou um figurino que lembrava muito a estética do videoclipe de "Like a Virgin". A roupa apresentava diversos elementos característicos desse estilo que se tornou icônico: um corpete de renda, luvas longas, meias arrastão e um véu. O conjunto evocava um vestido de noiva repaginado, fiel ao espírito "provocativo" que definiu a imagem de Madonna na década de 1980.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

O visual do videoclipe de "Like a Virgin", um momento crucial na cultura pop.

Lançado em 1984, o videoclipe de "Like a Virgin" ajudou a consolidar Madonna como uma das principais figuras do pop mundial. Neste vídeo, filmado em Veneza, a cantora aparece com um vestido de noiva branco, complementado por acessórios inesperados. O figurino mescla diversas referências: um corpete de renda, luvas longas, joias marcantes e um colar em forma de cruz. Esse estilo causou grande repercussão na época. No mesmo ano, Madonna revisitou essa estética durante sua icônica apresentação no MTV Video Music Awards, um momento que se tornou lendário na história da televisão musical.

Uma reinterpretação moderna

Em sua recente campanha para a Dolce & Gabbana, Madonna não recria exatamente o figurino original, mas sim oferece uma versão contemporânea. O corset de renda é combinado com shorts curtos de amarrar e acessórios semelhantes aos do look original, como luvas e véu. O conjunto mantém o espírito do estilo de 1984, ao mesmo tempo que adota uma estética mais moderna. Esse tipo de referência ao seu próprio passado faz parte da estratégia artística de Madonna, que envolve revisitar regularmente certos momentos-chave de sua carreira.

Um estilo que deixou sua marca na moda e na música.

O visual "Like a Virgin" continua sendo um dos mais reconhecíveis de Madonna até hoje. Ele simboliza um período em que ela estabeleceu um estilo pessoal que misturava acessórios religiosos com elementos inspirados na moda punk. Essa estética influenciou a moda dos anos 80 e ajudou a moldar a imagem pública da artista. Muitas celebridades e estilistas continuam a fazer referência a ele, o que comprova seu impacto duradouro na cultura popular.

Mais de quarenta anos após o lançamento de "Like a Virgin", Madonna continua a brincar com os símbolos que moldaram sua imagem. Ao revisitar um de seus looks mais famosos em uma campanha de moda, a cantora destaca a influência duradoura daquela época em sua carreira. Combinando nostalgia com uma releitura moderna, essa homenagem ao seu estilo dos anos 80 demonstra o quão atemporais certas imagens da cultura pop realmente são.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Agora com 24 anos, a ex-"menina mais bonita do mundo" anuncia seu noivado.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Agora com 24 anos, a ex-"menina mais bonita do mundo" anuncia seu noivado.

A modelo e atriz francesa Thylane Blondeau acaba de anunciar seu noivado com o DJ francês Ben Attal,...

Com seu novo corte de cabelo, Margot Robbie muda radicalmente seu estilo.

Após vários meses interpretando uma heroína romântica saída diretamente do século XIX em "O Morro dos Ventos Uivantes",...

Após as supostas infidelidades do ex-marido, Lily Allen usa um "vestido de vingança".

No mundo da cultura pop, o "vestido da vingança" tornou-se um símbolo de renascimento após um término de...

"Não é magra?": Um comentário sobre o físico desta cantora gera debate online.

Um vídeo de Jihyo, cantora sul-coreana e líder do grupo feminino Twice, no palco, gerou um debate acalorado...

Vestindo um vestido com espartilho, esta cantora sul-africana reinterpreta um símbolo icônico da moda.

Tyla, a cantora sul-africana em ascensão, recentemente chamou a atenção na Semana de Moda de Paris ao revisitar...

Na praia, esta atriz de 56 anos exibe sua boa forma no México.

Em uma praia no México, a modelo, atriz e produtora americana Heather Graham exibe sua boa forma durante...