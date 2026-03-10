Mais de quarenta anos depois, Madonna revive um de seus looks mais famosos.

Algumas imagens deixam uma marca indelével na história da cultura pop. Entre elas, o vestido de noiva usado por Madonna no videoclipe de "Like a Virgin", em 1984. Mais de quarenta anos depois, a cantora revisita esse estilo icônico em uma nova campanha de moda, revivendo um dos looks mais famosos de sua carreira.

Uma homenagem a um look que se tornou icônico.

Em uma recente campanha publicitária da grife Dolce & Gabbana, Madonna aparece em uma série de imagens e vídeos em preto e branco. No palco, cercada por músicos, ela interpreta a canção italiana "La Bambola", de Patty Pravo, lançada em 1968.

Para esta apresentação, a cantora usou um figurino que lembrava muito a estética do videoclipe de "Like a Virgin". A roupa apresentava diversos elementos característicos desse estilo que se tornou icônico: um corpete de renda, luvas longas, meias arrastão e um véu. O conjunto evocava um vestido de noiva repaginado, fiel ao espírito "provocativo" que definiu a imagem de Madonna na década de 1980.

O visual do videoclipe de "Like a Virgin", um momento crucial na cultura pop.

Lançado em 1984, o videoclipe de "Like a Virgin" ajudou a consolidar Madonna como uma das principais figuras do pop mundial. Neste vídeo, filmado em Veneza, a cantora aparece com um vestido de noiva branco, complementado por acessórios inesperados. O figurino mescla diversas referências: um corpete de renda, luvas longas, joias marcantes e um colar em forma de cruz. Esse estilo causou grande repercussão na época. No mesmo ano, Madonna revisitou essa estética durante sua icônica apresentação no MTV Video Music Awards, um momento que se tornou lendário na história da televisão musical.

Uma reinterpretação moderna

Em sua recente campanha para a Dolce & Gabbana, Madonna não recria exatamente o figurino original, mas sim oferece uma versão contemporânea. O corset de renda é combinado com shorts curtos de amarrar e acessórios semelhantes aos do look original, como luvas e véu. O conjunto mantém o espírito do estilo de 1984, ao mesmo tempo que adota uma estética mais moderna. Esse tipo de referência ao seu próprio passado faz parte da estratégia artística de Madonna, que envolve revisitar regularmente certos momentos-chave de sua carreira.

Um estilo que deixou sua marca na moda e na música.

O visual "Like a Virgin" continua sendo um dos mais reconhecíveis de Madonna até hoje. Ele simboliza um período em que ela estabeleceu um estilo pessoal que misturava acessórios religiosos com elementos inspirados na moda punk. Essa estética influenciou a moda dos anos 80 e ajudou a moldar a imagem pública da artista. Muitas celebridades e estilistas continuam a fazer referência a ele, o que comprova seu impacto duradouro na cultura popular.

Mais de quarenta anos após o lançamento de "Like a Virgin", Madonna continua a brincar com os símbolos que moldaram sua imagem. Ao revisitar um de seus looks mais famosos em uma campanha de moda, a cantora destaca a influência duradoura daquela época em sua carreira. Combinando nostalgia com uma releitura moderna, essa homenagem ao seu estilo dos anos 80 demonstra o quão atemporais certas imagens da cultura pop realmente são.