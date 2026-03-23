"A vida pode ser linda sem um marido": esta cantora fala sobre a pressão que envolve o casamento.

Léa Michel
@oliviarodrigo / Instagram

A cantora, compositora, musicista e atriz americana Olivia Rodrigo afirma abertamente que "você pode ser feliz sem um marido". Suas opiniões sobre casamento e o momento certo da vida encontram eco em muitas mulheres.

Uma resposta perfeitamente oportuna.

Em uma entrevista recente à Vogue britânica , Olivia Rodrigo caiu na gargalhada ao ouvir que já lhe falavam sobre casamento, exclamando: "O que eu sou? Uma noiva infantil?". Essa resposta espontânea, longe de ser um discurso preparado, mostra o quão absurda ela acha ser pressionada a se projetar tão rapidamente no papel de esposa. Muitas jovens se identificam com isso: mal adultas, já são alvo de perguntas insistentes sobre "quando" vão se casar.

Uma mensagem fundamental: a vida não se resume apenas a um marido.

Olivia prosseguiu com uma mensagem mais séria: disse que "esperava que as jovens entendessem que a vida pode ser repleta de alegria sem marido ou filhos". Ela lembrou-lhes que "a felicidade pode vir da amizade, do trabalho, das paixões, das viagens ou do crescimento pessoal, e não apenas do estado civil".

Ela não despreza o amor ou a família; pelo contrário, confessa que gostaria de ser mãe um dia, mas recusa que lhe imponham um prazo. Ela distingue claramente o desejo de maternidade da pressão social para se estabelecer rapidamente, o que torna seu discurso matizado e reconfortante.

Uma vida que já está passando muito rápido.

Olivia Rodrigo também destaca que seus vinte e poucos anos estão longe de ser "normais": ela trabalha desde criança, cresceu em sets de filmagem e alcançou cedo objetivos que outros levam anos para atingir. Essa maturidade precoce a leva a proteger o que ainda não vivenciou: uma juventude simples, experiências comuns e relacionamentos construídos em seu próprio ritmo. Dizer que está "longe do casamento" é, portanto, uma forma de estabelecer limites e priorizar a si mesma.

Os comentários dela surgem num momento em que muitas mulheres questionam a tradicional cronologia "estudos – casamento – filhos". Ao afirmar que "a vida pode ser linda sem um marido" e que não existe um único caminho, Olivia Rodrigo dá legitimidade àquelas que não se sentem preparadas nem preocupadas com o casamento aos 20, 25 ou até mesmo 30 anos.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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