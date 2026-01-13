Search here...

Vestida de vermelho, Jennifer Lopez abraça seu lado "showgirl".

@jlo/Instagram

Em um vestido vermelho, Jennifer Lopez abraça completamente seu lado de estrela de Hollywood e entrega um dos looks mais espetaculares do fim de semana que antecede o Globo de Ouro de 2026. Ela prova mais uma vez que domina perfeitamente os códigos de Hollywood, equilibrando elegância e carisma.

Um vestido vermelho desenhado para o desfile.

Para a festa da Vanity Fair em parceria com a Amazon MGM Studios, realizada no Bar Marmont em Los Angeles, Jennifer Lopez optou por um longo vestido vermelho todo bordado com miçangas, com top tomara que caia e saia que revelava sutilmente sua silhueta. O corpete acentuava sua cintura, enquanto os bordados e os painéis transparentes reforçavam o efeito de showgirl, remetendo a um elegante figurino de cabaré.

Detalhes glamorosos: peles, joias e maquiagem.

A cantora acrescentou uma jaqueta curta de pele sintética vermelha e uma carteira de veludo combinando para acentuar o ar de diva e teatral do look. Seus cabelos cor de caramelo estavam estilizados em cachos volumosos, complementados por um batom bordô escuro e uma gargantilha brilhante que adicionava um toque de luminosidade ao seu decote.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)

Uma mensagem de moda após um início de ano turbulento.

Essa aparição acontece enquanto Jennifer Lopez se prepara para apresentar o Globo de Ouro de 2026, apesar de não ter recebido uma indicação por seu aclamado papel em "O Beijo da Mulher-Aranha". Em meio ao seu divórcio já finalizado de Ben Affleck, ela parece estar usando a moda como uma declaração: a de uma mulher independente, sempre sob os holofotes e no controle de sua imagem.

Em última análise, essa aparição em um vestido vermelho bordado confirma Jennifer Lopez como uma verdadeira showgirl moderna, capaz de transformar um simples evento pré-Globo de Ouro em um mini-espetáculo por si só. Seu visual, que combina tecidos transparentes, pele e joias brilhantes, revela uma mulher que, mais do que nunca, abraça a autopresentação como parte integrante de sua identidade pública.

