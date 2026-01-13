Vestida de vermelho, Jennifer Lopez abraça seu lado "showgirl".

Em um vestido vermelho, Jennifer Lopez abraça completamente seu lado de estrela de Hollywood e entrega um dos looks mais espetaculares do fim de semana que antecede o Globo de Ouro de 2026. Ela prova mais uma vez que domina perfeitamente os códigos de Hollywood, equilibrando elegância e carisma.

Um vestido vermelho desenhado para o desfile.

Para a festa da Vanity Fair em parceria com a Amazon MGM Studios, realizada no Bar Marmont em Los Angeles, Jennifer Lopez optou por um longo vestido vermelho todo bordado com miçangas, com top tomara que caia e saia que revelava sutilmente sua silhueta. O corpete acentuava sua cintura, enquanto os bordados e os painéis transparentes reforçavam o efeito de showgirl, remetendo a um elegante figurino de cabaré.

Detalhes glamorosos: peles, joias e maquiagem.

A cantora acrescentou uma jaqueta curta de pele sintética vermelha e uma carteira de veludo combinando para acentuar o ar de diva e teatral do look. Seus cabelos cor de caramelo estavam estilizados em cachos volumosos, complementados por um batom bordô escuro e uma gargantilha brilhante que adicionava um toque de luminosidade ao seu decote.

Uma mensagem de moda após um início de ano turbulento.

Essa aparição acontece enquanto Jennifer Lopez se prepara para apresentar o Globo de Ouro de 2026, apesar de não ter recebido uma indicação por seu aclamado papel em "O Beijo da Mulher-Aranha". Em meio ao seu divórcio já finalizado de Ben Affleck, ela parece estar usando a moda como uma declaração: a de uma mulher independente, sempre sob os holofotes e no controle de sua imagem.

Em última análise, essa aparição em um vestido vermelho bordado confirma Jennifer Lopez como uma verdadeira showgirl moderna, capaz de transformar um simples evento pré-Globo de Ouro em um mini-espetáculo por si só. Seu visual, que combina tecidos transparentes, pele e joias brilhantes, revela uma mulher que, mais do que nunca, abraça a autopresentação como parte integrante de sua identidade pública.