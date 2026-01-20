Dolly Parton comemora seu 80º aniversário em grande estilo, usando um vestido espetacular.

A rainha da música country provou mais uma vez: aos 80 anos, Dolly Parton está radiante como sempre e mantém seu lendário senso de humor. O ícone americano celebrou seu aniversário em 19 de janeiro com um look espetacular — um corset decotado cravejado de strass — e um bolo de borboletas multicoloridas tão alegre quanto sua personalidade. Com essa aparição vibrante, a cantora de "Jolene" transmitiu uma mensagem poderosa aos seus fãs: aos 80 anos, ela se sente "apenas no começo" de um novo capítulo.

Uma celebração colorida

As fotos compartilhadas mostram Dolly Parton em um deslumbrante vestido de patchwork com espartilho, decorado com pedras brilhantes e rendas que realçam sua silhueta icônica. Exibindo seu famoso cabelo loiro e maquiagem característica, ela apaga as velas de seu enorme bolo em formato de "80"... com um extintor de incêndio! Uma cena engraçada e tipicamente "Dolly", acompanhada por sua animada canção "Light of a Clear Blue Morning".

"Não tenho tempo para envelhecer."

Em uma entrevista recente à revista People , a cantora falou sobre seu estado de espírito ao entrar nesta nova década. "As pessoas me dizem: 'Você vai fazer 80 anos'. E daí? Olhem tudo o que eu já conquistei. Sinto que estou apenas começando", disse ela. Para ela, idade é apenas um número: "Se você se deixar envelhecer, você envelhece. Eu não tenho tempo para envelhecer."

Notícias tranquilizadoras sobre a sua saúde.

Após causar preocupação entre seus fãs em 2025 devido a problemas de saúde que a obrigaram a adiar sua residência em Las Vegas, Dolly Parton os tranquilizou: "Estou bem". Ela até agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho e apoio, enfatizando que "não tinha intenção de diminuir o ritmo".

Um artista sempre olhando para o futuro.

Entre novos projetos musicais, aparições públicas e exposições com seu nome — como "Dolly Parton: Journey of a Seeker" no Country Music Hall of Fame — Dolly Parton mostra que, aos 80 anos, continua a inspirar. Fiel à sua filosofia, ela conclui: "Não sei o que estarei fazendo amanhã, mas sempre darei o meu melhor."

Dolly Parton está celebrando seu 80º aniversário não como um marco, mas como um trampolim. Com seu humor, generosidade e estilo inimitável, ela personifica a ideia de que talento e paixão não têm idade. Aos 80 anos, a lenda da música country não se curva ao tempo — ela o faz dançar.