Aos 47 anos, Laetitia Casta eleva um vestido com um acessório de moda inesperado.

Laetitia Casta cativou a todos recentemente no primeiro desfile de Alta Costura Primavera/Verão 2026 de Jonathan Anderson para a Dior. Vestida com um conjunto todo preto – um vestido sem mangas com linhas precisas e uma suntuosa estola de penas – ela desafiou os códigos da alta costura com elegância sofisticada.

O vestidinho preto, ousadamente reinterpretado.

No centro de sua silhueta, um vestido sem mangas acentua perfeitamente sua elegância. Uma fenda discreta, acabamentos de alta-costura e um caimento impecável: esta peça reinterpreta o DNA da Dior, infundindo-o com um toque dramático e contemporâneo. A atriz, modelo e diretora francesa Laetitia Casta prova que os clássicos nunca saem de moda quando usados com confiança e carisma.

A estola de penas: o retorno de um acessório esquecido

O elemento surpresa? Uma longa estola de penas pretas que envolve seus ombros, adicionando um toque teatral. Evocando sutilmente o cinema clássico, ela infunde ao visual um dinamismo inesperado, uma mistura de sofisticação retrô e modernidade. Muitas vezes relegado ao status de "lembrança extravagante", este acessório retorna triunfalmente, reinventado como um item chique para o inverno de 2026.

Na primeira fila, um ícone francês com aparência imutável.

Rodeada por figuras como a cantora e empresária barbadiana Rihanna e a atriz e produtora americana Jennifer Lawrence, Laetitia Casta se destaca com seu estilo francês chique, discreto e magnético. Sua silhueta — um vestido preto gráfico e penas etéreas — transcende épocas e tendências com rara facilidade. Ex-musa de Yves Saint Laurent, ela confirma mais uma vez seu status como um ícone fashion atemporal.

Ao explorar os contrastes entre a alta-costura minimalista e a "extravagância", Laetitia Casta nos lembra que a moda é, antes de tudo, uma questão de atitude. Ela personifica uma elegância livre e resolutamente contemporânea, provando que o estilo não tem limite de idade — apenas uma assinatura.

