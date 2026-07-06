Rosie Huntington-Whiteley certamente se destaca em seus looks de verão.

Fabienne Ba.
@rosiehw / Instagram

A modelo e atriz britânica Rosie Huntington-Whiteley compartilhou um vídeo mostrando vários de seus looks de verão, o que gerou diversas reações entusiasmadas.

Uma série de looks por ViX Paula Hermanny

Rosie Huntington-Whiteley publicou um vídeo no Instagram, criado em colaboração com a marca ViX Paula Hermanny. No vídeo, ela aparece com diversos conjuntos de duas peças da grife. Cada look destaca sua elegância natural e senso de estilo, qualidades que a ajudaram a se tornar uma das figuras mais seguidas do mundo da moda. Com este novo vídeo, Rosie Huntington-Whiteley celebra a chegada do clima mais quente com uma série de looks veranis.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Rosie HW (@rosiehw)

Uma publicação que está causando furor nas redes sociais.

O vídeo rapidamente chamou a atenção dos internautas. Os comentários elogiosos deixados em sua publicação comprovam o entusiasmo que gerou entre seus fãs. Muitos reagiram nos comentários, cobrindo-a de elogios. Essa compilação também foi amplamente compartilhada nas redes sociais, confirmando ainda mais a influência da cantora britânica em sua comunidade.

Rosie Huntington-Whiteley mais uma vez chamou a atenção com esta seleção de looks de verão compartilhada no Instagram. Combinando elegância e um ar ensolarado, ela confirma seu status de ícone fashion e continua a cativar seus seguidores a cada aparição.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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