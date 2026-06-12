Rihanna surpreende com uma transformação capilar inspirada nos anos 60.

A cantora e empresária barbadiana Rihanna nunca parou de reinventar sua imagem. Recentemente, ela revelou uma grande transformação capilar durante um ensaio fotográfico para uma revista independente de Nova York. O resultado: um loiro luminoso e um penteado volumoso que remete diretamente aos ícones dos anos 1960. O visual causou sensação imediata nas redes sociais.

Uma capa de moda muito aguardada

As imagens, publicadas em sua conta do Instagram, mostram Rihanna sob uma luz radicalmente diferente. Sumiu o cabelo castanho escuro ou vermelho intenso que caracterizou suas aparições públicas recentes: em seu lugar, surge um loiro claro, quase platinado. Essa transformação capilar é ainda mais impactante por ser acompanhada de um styling teatral e preciso em suas referências. O editorial fotográfico apresenta a cantora em uma sucessão de looks de alta costura, onde a nova tonalidade serve como fio condutor. Cada imagem, cada roupa, cada pose parece concebida como um verdadeiro quadro visual.

Um penteado colmeia loiro, uma homenagem às divas dos anos 1960.

O detalhe de beleza que torna o ensaio fotográfico particularmente icônico é o penteado. Rihanna aparece exibindo um coque alto e volumoso — aquele coque alto e volumoso popularizado no início dos anos 1960 pelos cabeleireiros de Hollywood. Na época, era o penteado característico das grandes musas do cinema americano e britânico: Audrey Hepburn em "Bonequinha de Luxo", Brigitte Bardot em vários de seus filmes franceses e Aretha Franklin nas capas de seus álbuns.

Mais tarde, os cabelos rebeldes de Amy Winehouse revitalizaram o penteado colmeia, dando-lhe um apelo contemporâneo. Hoje, Rihanna adota essa estética — prova, se é que era necessária, do ressurgimento do estilo vintage nas passarelas e editoriais de moda.

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Vários looks de alta costura para um ensaio fotográfico impecável.

Para complementar seu novo penteado, Rihanna incorporou diversas referências em seus looks. Em uma foto, ela posa com um vestido preto e vermelho com franjas florais, sobreposto a uma fantasia de circo de arlequim. Uma série de pulseiras douradas em seus pulsos reforça a dimensão gráfica do visual.

Em outra imagem, ela veste uma capa patchwork da coleção de alta-costura primavera/verão 2026 de uma importante casa de moda parisiense, combinada com scarpins pretos de salto fino e anéis esculturais. Em cada imagem, o styling alterna entre teatralidade e precisão de alta-costura. Uma demonstração perfeita do que Rihanna faz de melhor: transformar um editorial de moda em uma verdadeira performance visual.

Com essa transformação para o cabelo loiro e o visual inspirado no penteado colmeia, Rihanna entrega um de seus ensaios fotográficos mais marcantes do ano. É uma demonstração que nos lembra que ela é uma das artistas mais capazes de reinventar sua imagem sem jamais perder sua identidade.