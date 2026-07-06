Malia Obama chamou a atenção com um elegante blazer cinza.

Fabienne Ba.
@obamawhitehouse / Instagram

A cineasta americana Malia Obama, filha mais velha do 44º presidente dos EUA, Barack Obama, e de Michelle Robinson-Obama, fez recentemente uma rara aparição pública em Chicago. Ela compareceu à inauguração do Centro Presidencial Obama ao lado de sua irmã Sasha e de seus pais, Barack e Michelle Obama.

Um conjunto cinza chique e minimalista

O evento marcou a inauguração oficial do Centro Presidencial Obama, um momento significativo para a família Obama. Para a ocasião, Malia Obama escolheu um blazer cinza claro com decote em V profundo, combinado com uma minissaia cinza escura. Ela completou o look com sapatos de salto alto de bico fino da mesma cor, criando um conjunto monocromático particularmente elegante.

No quesito beleza, Malia Obama deixou suas longas tranças cor de cobre emoldurarem o rosto, com uma risca central. Um visual moderno e descontraído, fiel ao seu estilo característico. Sua irmã, Sasha, por sua vez, optou por um vestido branco tomara que caia, acinturado e complementado com brincos grandes.

Uma carreira por trás das câmeras que continua

Há vários anos, Malia Obama se dedica ao cinema. Em janeiro de 2024, apresentou "The Heart" no Festival de Cinema de Sundance. O curta-metragem acompanha um homem que lida com a perda da mãe e explora temas como objetos perdidos, solidão, perdão e arrependimento. O filme foi posteriormente exibido no Festival de Cinema Americano de Deauville, onde recebeu o primeiro Prêmio Young Spirit da história do festival. Por meio de seus projetos, a filha mais velha de Barack e Michelle Obama está gradualmente trilhando seu próprio caminho artístico, longe dos holofotes que acompanharam sua infância na Casa Branca.

Raramente vista em eventos públicos, Malia Obama causou uma impressão marcante na inauguração do Centro Presidencial Obama. Com seu sofisticado conjunto cinza e presença discreta, ela confirmou sua predileção por silhuetas elegantes, enquanto continua sua carreira na indústria cinematográfica, longe do frenesi da mídia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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