Emily Ratajkowski causou sensação com um vestido vermelho de malha.

Fabienne Ba.
@emrata / Instagram

A modelo, atriz e escritora americana Emily Ratajkowski voltou a chamar a atenção no Instagram. Ela compartilhou diversas fotos e vídeos em que aparece usando um vestido vermelho de rede.

Emily Ratajkowski optou por um vestido vermelho espetacular.

Emily Ratajkowski compartilhou recentemente um carrossel de fotos no Instagram mostrando um longo vestido vermelho vibrante de tule com mangas compridas e costas abertas. A silhueta reflete perfeitamente seu estilo característico. Para completar o look, ela usou os cabelos castanhos soltos e optou por uma maquiagem luminosa, com destaque para os lábios em um tom nude rosado.

Um pequeno susto registrado em vídeo.

Um dos vídeos publicados mostra um momento inesperado. Enquanto posava em frente a uma paisagem ensolarada, Emily Ratajkowski quase perdeu o equilíbrio. Felizmente, ela rapidamente se recuperou segurando-se em um corrimão. Esse pequeno contratempo não impediu que os internautas se concentrassem em seu visual, que atraiu bastante atenção.

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Uma publicação compartilhada por offbrand (@sekhencal)

Os internautas estão encantados.

A publicação foi inundada por comentários entusiasmados. Muitos fãs elogiaram a beleza de Emily Ratajkowski e a elegância de seu look. Poucas horas após a publicação, a foto já havia recebido quase 300 mil curtidas. Muito ativa nas redes sociais, Emily Ratajkowski compartilha regularmente seus looks e momentos do dia a dia, para a alegria de seus seguidores.

Com seu visual chique e elegante, Emily Ratajkowski causou sensação mais uma vez no Instagram. Seu vestido vermelho de tule cativou seus fãs, que rapidamente expressaram sua admiração nos comentários.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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