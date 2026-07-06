Ester Expósito optou por um vestido branco minimalista e causou sensação.

A atriz espanhola Ester Expósito causou uma impressão marcante no Festival de Televisão de Monte Carlo. Ela se destacou com um vestido branco impactante de estilo minimalista, que rapidamente gerou uma série de comentários sobre moda.

Uma presença notável no Festival de Monte Carlo.

Foi no 65º Festival de Televisão de Monte-Carlo que Ester Expósito fez uma de suas aparições mais aclamadas. Ela estava entre as convidadas mais esperadas neste evento dedicado à produção televisiva internacional. Em meio a toda essa expectativa, a atriz espanhola conseguiu se destacar, tanto profissionalmente quanto em termos de estilo.

Um vestido branco com estilo minimalista.

Para sua aparição no festival, Ester Expósito optou por um vestido branco de estilo minimalista. Longe das silhuetas espetaculares frequentemente vistas no tapete vermelho, ela escolheu uma elegância discreta, numa abordagem que remete aos grandes clássicos do estilo contemporâneo. Essa escolha reflete uma forte tendência atual: um luxo mais discreto e refinado, que enfatiza a qualidade dos cortes em vez do espetáculo.

Maquiagem por Charlotte Tilbury

Para completar o visual, Ester Expósito confiou a maquiagem à marca Charlotte Tilbury. A empresa londrina, líder mundial em maquiagem de luxo, criou um look que combinava perfeitamente com a elegância discreta do vestido: um acabamento natural e luminoso que realçou a tez mediterrânea de Ester Expósito.

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A Ninfa Dourada para Melhor Esperança Internacional

Para além das aparências, a presença de Ester Expósito em Monte Carlo teve uma dimensão altamente profissional. Ela foi agraciada com o prestigiado prêmio Ninfa de Ouro de Melhor Revelação Internacional, entregue na cerimônia de abertura do festival em 12 de junho de 2026. Essa distinção, particularmente cobiçada por jovens talentos da ficção internacional, homenageia as habilidades excepcionais de um talento emergente reconhecido no cenário mundial. O próprio Príncipe Alberto II de Mônaco entregou-lhe o troféu, em um momento especialmente emocionante para a atriz visivelmente homenageada.

Um discurso emocionante

A emoção tomou conta do discurso de Ester Expósito no palco após receber seu prêmio. A atriz começou sua fala em três idiomas, homenageando o alcance internacional do festival: "Hola, buenas noches, bonsoir." Ela continuou: "É uma honra para mim estar aqui esta noite, cercada por artistas tão talentosos. Acho muito importante reconhecer e celebrar o talento, independentemente da nacionalidade ou idioma." Sorrindo, concluiu: "Esta é a minha primeira vez em Monte Carlo, então acho que será uma noite muito especial, que jamais esquecerei." Uma mensagem simples, sincera e profundamente tocante que ressoou com a plateia.

Uma terna mensagem de agradecimento.

No dia seguinte à cerimônia, Ester Expósito publicou uma mensagem emocionante nas redes sociais para expressar sua gratidão. "Gracias por este reconocimiento precioso" ("Obrigada por este reconhecimento precioso"), escreveu a atriz em espanhol, marcando o festival e a marca que havia fornecido seu deslumbrante vestido. A publicação foi acompanhada por emojis de coração azul e rosa, refletindo a emoção que ela sentiu no evento.

Uma carreira internacional em ascensão

Para Ester Expósito, este prêmio chega em um momento crucial de sua carreira. Descoberta em 2018 na série espanhola da Netflix "Elite", ela se tornou, em poucos anos, uma das principais figuras de sua geração. Desde então, tem feito inúmeras aparições internacionais, conciliando filmagens em seu país natal com projetos no exterior. Sua indicação pelo Festival de Televisão de Monte-Carlo confirma a dimensão internacional de sua carreira e a coloca entre as novas vozes mais promissoras da teledramaturgia mundial.

Uma aparência que brilha nas redes sociais.

Como em todas as aparições públicas de Ester Expósito, sua presença no Festival de Televisão de Monte-Carlo viralizou imediatamente nas redes sociais. Imagens da cerimônia, compartilhadas por publicações e perfis de moda, geraram uma onda de comentários de admiração. A elegância discreta de seu vestido branco, combinada com a maquiagem natural, colocou Ester Expósito entre as figuras mais comentadas e estilosas.

Com seu elegante vestido branco, o prêmio Golden Nymph de Melhor Revelação Internacional e seu discurso emocionante, Ester Expósito fez uma de suas aparições mais memoráveis do ano. Ela confirmou tanto sua ascensão profissional quanto seu apurado senso de elegância.