Natalie Portman aparece com a barriga saliente em uma foto inédita.

Fabienne Ba.
@natalieportman / Instagram

A atriz, produtora e diretora israelense-americana Natalie Portman compartilhou alguns momentos das suas recentes comemorações de aniversário com seus seguidores no Instagram. Entre as lembranças registradas, uma foto em particular chamou a atenção de todos: uma imagem de sua barriga de grávida, enquanto aguarda a chegada de seu terceiro filho.

Uma semana de comemorações de aniversário marcada pela gratidão.

Natalie Portman celebrou seu 45º aniversário em 9 de junho de 2026. Alguns dias depois, ela publicou um álbum de fotos no Instagram mostrando os melhores momentos daquela semana especial. Ao percorrer as fotos, seus seguidores descobriram refeições, obras de arte, paisagens e vários momentos passados na Itália, um país que parece ter cativado a estrela de Cisne Negro. Na legenda, Natalie Portman expressou sua gratidão, chamando-a de "a melhor semana de aniversário de todas" e agradecendo aos seus entes queridos e à Itália pelas comemorações.

Uma foto discreta mostra sua barriga arredondada.

Entre as muitas fotos publicadas, uma imagem em particular chamou a atenção dos internautas. Ela mostra Natalie Portman vestindo um moletom do New York Knicks, sugerindo uma gravidez já em estágio avançado. Essa aparição acontece poucos meses após o anúncio de sua terceira gravidez. A atriz revelou a notícia em abril de 2016 e, desde então, compartilhou alguns raros vislumbres desse novo capítulo de sua vida. Longe dos tapetes vermelhos e das aparições públicas, essa foto oferece um momento mais íntimo, aninhado entre memórias pessoais.

Boas notícias anunciadas na primavera.

Foi nas páginas da Harper's Bazaar que Natalie Portman anunciou oficialmente sua gravidez. Ela compartilhou a alegria de embarcar nessa nova aventura com seu parceiro, Tanguy Destable. "Tanguy e eu estamos radiantes. Estou simplesmente muito grata. Sei que é um verdadeiro privilégio e um milagre", disse ela à revista. Já mãe de dois filhos, Natalie Portman também falou sobre a preciosidade dessa gravidez, que ela considera "provavelmente a última".

Uma publicação que emocionou seus fãs.

Essa série de fotos rapidamente gerou diversas reações. Muitos fãs enviaram felicitações de aniversário para Natalie Portman, enquanto outros ficaram encantados em vê-la radiante durante a gravidez. Acostumada a proteger sua vida privada, ela ofereceu aos seus seguidores um vislumbre doce, marcado por gratidão e felicidade.

Ao compartilhar algumas lembranças de seu aniversário de 45 anos, Natalie Portman também revelou um vislumbre terno de sua gravidez. Através desta foto inédita de sua barriga de grávida, a atriz celebra um momento que ela mesma descreve como "um privilégio", cercada por pessoas queridas e repleta da alegria de em breve dar as boas-vindas ao seu terceiro filho.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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