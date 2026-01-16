"As mulheres estão engordando": comentário dele sobre o corpo de uma atriz gera indignação online.

Um comentário viral sobre o corpo da atriz americana Elle Fanning no Globo de Ouro de 2026 reacendeu o debate sobre gordofobia, gordofobia e os padrões de beleza injustos impostos às mulheres. Em um vídeo da atriz, um internauta escreveu: "As mulheres estão engordando", provocando uma onda de indignação online.

Um comentário que incendiou a internet.

Muitos usuários reagiram imediatamente, ridicularizando o autor da mensagem e denunciando a crueldade gratuita dirigida ao corpo de uma mulher. Algumas pessoas responderam com comentários cortantes como : "Foram suas coxas de frango que postaram isso?" , destacando a ironia do crítico que se atreve a julgar a aparência de outra pessoa.

Outros escreveram : "Os homens estão ficando menores", invertendo o estigma contra aqueles que comentam sobre o corpo das mulheres, como se fosse um tópico público legítimo. Essa inversão destaca o quão dolorosos podem ser os comentários sobre a aparência física.

Padrões de beleza profundamente injustos

Essa controvérsia ilustra principalmente o quão injustos ainda são os padrões de beleza para as mulheres. Elas são constantemente avaliadas, julgadas e comentadas em relação ao seu peso, figura ou idade, muitas vezes muito mais do que ao seu talento ou trabalho. As redes sociais amplificam esse fenômeno, fornecendo uma plataforma para críticos anônimos que se sentem no direito de comentar cada detalhe do corpo feminino.

Além de perpetuar uma imagem irrealista do corpo "ideal", esses padrões criam uma pressão constante: não engordar, não envelhecer, não mudar. Esse tipo de comentário — "As mulheres estão engordando" — reduz as mulheres à sua aparência, como se o seu valor dependesse de um número na balança ou do tamanho de uma roupa.

Quando a internet responde e se defende

Esse comentário causou indignação, em parte porque um grande número de internautas agora se recusa a deixar esse tipo de afirmação sem resposta. As respostas irônicas e as críticas à mensagem demonstram uma crescente conscientização: não é mais aceitável tratar o corpo da mulher como objeto de constante julgamento público.

Nesse tipo de controvérsia, as redes sociais se tornam um espaço de solidariedade, onde muitos defendem a pessoa atacada e denunciam os padrões duplos. É um lembrete de que os corpos mudam, que todos os tipos de corpo merecem respeito e que nenhum estranho atrás de uma tela tem o direito de decretar quem é "demais" isso ou "de menos" aquilo.

A controvérsia em torno desse comentário sobre Elle Fanning demonstra como uma única frase pode encapsular todo um sistema de normas injustas impostas às mulheres. Ao reduzir uma atriz a "As mulheres estão engordando", o internauta revela a violência normalizada na forma como o corpo feminino é visto. As reações de indignação, no entanto, indicam uma mudança: cada vez mais pessoas estão rejeitando essas imposições e denunciando a vergonha corporal.