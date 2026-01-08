"É o corpo de uma mulher saudável": ela responde às críticas sobre seu físico.

Lara Raj, integrante do grupo de K-pop KATSEYE, quebrou recentemente o silêncio diante de uma onda de comentários tóxicos sobre sua aparência. Em uma mensagem publicada no início de janeiro de 2026 no Weverse (uma rede social onde artistas podem se comunicar com seus fãs), a jovem artista denunciou o assédio moral que vem sofrendo desde o início da turnê.

Uma turnê alvo de críticas.

Em meio aos holofotes e à coreografia intensa, Lara descobriu um lado sombrio da fama. "Vi tantas conversas repugnantes sobre o meu corpo durante a turnê", escreveu ela com franqueza. Alguns fãs, obcecados por padrões de beleza extremamente magros, não suportavam o seu corpo. Os insultos proliferaram, chamando sua barriga ou suas curvas de "perturbadoras" durante as apresentações.

Lara Raj contra-ataca

Com uma mistura de sarcasmo e firmeza, Lara Raj rebate: “Algumas pessoas têm tanto medo do corpo saudável de uma mulher que chega a ser hilário… parem com isso.” Ela abraça completamente seu físico, ao mesmo tempo que lembra a todos que um corpo saudável pode ter muitas formas: ser magra ou musculosa não significa necessariamente ser saudável, assim como um corpo com mais curvas não é o oposto. Longe de se esconder, ela transforma o ataque em uma declaração de amor próprio: “Eu amo meu corpo e sempre amarei. Você também deveria amar o seu, não importa a aparência!” Porque sim, nenhum corpo merece ser julgado.

Um debate que vai além das redes sociais.

Seu discurso gerou discussões acaloradas no Reddit e no TikTok. Enquanto muitos aplaudiram sua coragem diante dos padrões tóxicos da indústria musical, outros persistiram na hipocrisia: elogiando um "corpo normal" enquanto davam zoom em sua barriga. Lara desafiou esses padrões orientais ultrapassados, lembrando a todos que dançar por horas não impede que alguém tenha barriga ou curvas.

Ao recusar-se a ceder à pressão, Lara Raj está redefinindo a beleza na indústria. Sua mensagem ressoa como um apelo à tolerância: um corpo em movimento merece admiração, não julgamento. Com apenas 20 anos, ela já está impondo sua visão, provando que a verdadeira força se mede pela confiança, não pelas medidas da cintura.