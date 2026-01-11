Por que todo mundo está falando de Rama Duwaji, a estrela da Geração Z?

Nascida em Houston, filha de pais sírios, Rama Duwaji causou sensação ao se tornar, com apenas 28 anos, a mais jovem e a primeira primeira-dama muçulmana de Nova York. Seu marido, Zohran Mamdani, eleito prefeito em novembro de 2025, personifica com ela uma nova era política. Ilustradora renomada e ativista apaixonada, Rama cativa a Geração Z com sua estética marcante, engajamento político e imagem decididamente moderna.

Uma artista sírio-americana com uma carreira notável.

Formada pela Virginia School of Fine Arts e posteriormente pela School of Visual Arts em Nova York, Rama Duwaji rapidamente deixou sua marca no mundo da arte. Ela colaborou com publicações de prestígio como Vogue US, The Washington Post e The New York Times, e expôs na Tate Modern. Suas ilustrações abordam diretamente os direitos das mulheres, a defesa das minorias e o conflito na Palestina. Ela também trabalha com cerâmica e animação, e ministra oficinas relacionadas ao seu ativismo.

Uma história de amor que nasceu no Hinge, celebrada em toda a sua simplicidade.

Foi em 2021, no aplicativo de encontros Hinge, que Rama conheceu Zohran Mamdani, então congressista democrata do Queens. Quatro anos depois, eles se casaram em uma cerimônia civil na Prefeitura de Nova York. Fotos deles no metrô de Nova York, vestidos casualmente, viralizaram. A cerimônia foi discreta, em contraste com a festa de noivado realizada em Dubai, com a presença de suas famílias. "O amor da minha vida, meu apoio incondicional", disse Zohran Mamdani.

Um ícone de moda e beleza adorado pela Geração Z

Selfies no espelho, looks despojados e mensagens impactantes: Rama Duwaji cativa o público no Instagram, onde acumula mais de 95 mil seguidores. Aclamada por alguns veículos de comunicação como "a primeira-dama mais estilosa de Nova York", ela personifica uma geração conectada, feminista, politicamente engajada e orgulhosa de sua herança. Ela se manifesta regularmente em apoio à causa palestina, às comunidades marginalizadas e contra as injustiças sistêmicas nos Estados Unidos.

Um casal que simboliza uma nova geração política.

Morando em Astoria, no Queens, Rama e Zohran representam uma nova geração de figuras políticas: jovens, não brancos, progressistas, engajados e à vontade com as redes sociais. Seu casamento íntimo e não convencional atraiu ataques da direita conservadora, aos quais eles responderam com calma e determinação. Enquanto ela publica suas ilustrações ativistas, ele celebra seu papel como parceiro e aliado. Juntos, eles estão redefinindo as regras do poder.

Uma ascensão que repercute em escala global.

Desde a vitória eleitoral de Zohran Mamdani, o primeiro prefeito muçulmano de Nova York, Rama Duwaji ganhou destaque. Quando questionada sobre sua repentina visibilidade, ela cita Nina Simone: "O dever de um artista é refletir seu tempo". De sua infância em Dubai à sua chegada à Gracie Mansion, sua trajetória inspiradora a tornou um modelo para uma geração de jovens artistas mulheres, racializadas e politicamente engajadas.

Na encruzilhada entre arte, política e cultura pop, Rama Duwaji representa muito mais do que uma simples figura da nova mídia: ela simboliza uma geração que se recusa a escolher entre ativismo e estética, intimidade e visibilidade. Ao afirmar sua voz sem sacrificar sua sensibilidade artística, ela redefine o papel de Primeira-Dama à sua maneira, bem distante das normas tradicionais.