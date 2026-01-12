Amal Clooney causa sensação no Globo de Ouro com um deslumbrante vestido vermelho.

Para seu grande retorno ao Globo de Ouro, 10 anos após sua última aparição, Amal Clooney transformou o tapete vermelho em um verdadeiro cenário de filme. Presente para apoiar George Clooney, indicado por seu papel em "Jay Kelly", a advogada causou sensação com um espetacular vestido vermelho, uma clara homenagem à alta costura vintage.

Um vestido vermelho vibrante da Balmain.

Para a 83ª edição, Amal Clooney trocou a elegância discreta de seu vestido preto Dior de 2015 por um vibrante vermelho escarlate. Inspirado em uma peça da coleção de alta-costura Outono/Inverno 1957-1958 da Balmain, seu vestido foi feito sob medida para a ocasião, com um toque retrô perfeitamente executado. O corte ajustado e franzido acentuou sua silhueta, enquanto o decote coração estruturado enfatizou seu glamour. A saia longa e drapeada, com barra fluida, adicionou movimento a cada passo, remetendo à era de ouro das atrizes de Hollywood dos anos 1950.

Acessórios inspirados em joias de filmes

Fiel ao seu bom gosto para detalhes, Amal completou este look todo vermelho com uma carteira Jimmy Choo a condizer, criando uma coluna escarlate. Os brincos de diamantes Cartier, combinados com uma pulseira a condizer, acrescentaram o toque de brilho perfeito sem ofuscar o vestido.

No quesito beleza, o visual era propositalmente atemporal: cabelos soltos perfeitamente penteados, pele radiante e lábios sutilmente definidos. Um equilíbrio ideal entre sofisticação e modernidade, permitindo que o vestido fosse o protagonista.

Amal Clooney, a rainha dos tapetes vermelhos memoráveis.

Embora Amal Clooney raramente apareça no tapete vermelho, cada uma de suas aparições se torna um momento fashion. Em Veneza, por exemplo, ela já causou sensação com um vestido rosa fúcsia com cauda, depois com uma criação fluida amarelo-manteiga da Versace, antes de surgir recentemente com um vestido drapeado cor de chocolate e uma silhueta rosa brilhante da Tamara Ralph no estilo da velha Hollywood.

O Globo de Ouro de 2026 enriquece essa galeria de looks icônicos: em um vestido vermelho da Balmain, Amal Clooney confirma seu status de musa moderna, capaz de combinar a elegância de uma advogada, a aura de uma estrela e um amor declarado pela moda espetacular.

Ao reinterpretar brilhantemente o legado da alta-costura dos anos 1950, Amal Clooney provou mais uma vez que a moda é, para ela, uma verdadeira linguagem. Mais do que uma simples aparição, sua presença no Globo de Ouro de 2026 representa uma declaração de elegância atemporal.