Celine Dion quebra o silêncio com uma comovente mensagem de Ano Novo.

Fabienne Ba.
@celinedion/Instagram

Celine Dion quebrou um longo silêncio nas redes sociais em 31 de dezembro de 2025 com um vídeo emocionante para dar as boas-vindas a 2026. Vestida com um casaco branco e um top brilhante de lantejoulas, a cantora aparece radiante, enviando seus votos em inglês, com legendas em francês.

Uma mensagem universal de saúde e paz.

"Que este ano traga saúde, felicidade e paz aos seus corações", disse ela emocionada. E continuou com delicadeza: "Espero que encontrem prazer nas pequenas coisas, força nos momentos difíceis e alegria nas lembranças com seus entes queridos."

Um vínculo inquebrável com seus fãs.

Comovida pelas inúmeras mensagens de apoio que recebeu nos últimos meses, Céline Dion não se esqueceu de seus fãs: "Obrigada por me manterem em seus corações, vocês sempre estarão no meu." Ela conclui sua mensagem carinhosamente: "Da minha família para a sua, desejo um feliz ano novo. Muitos beijos!"

Entre humor e momentos memoráveis

Poucos dias antes, a artista surpreendeu seus seguidores ao se fantasiar de Grinch para o Natal de 2025, interpretando "All By Myself" com humor autodepreciativo. Sua última aparição pública foi na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde emocionou o público com uma interpretação de "Hymne à l'amour" (Hino ao Amor). Apesar de seu hiato artístico, que começou em 2022 devido a problemas de saúde, Céline Dion mantém, assim, uma conexão com seus fãs.

Uma onda de apoio e admiração

O vídeo rapidamente gerou milhões de visualizações e reações. Os fãs elogiaram sua força: "Rainha! Sua coragem nos inspira." Celebridades também expressaram seu carinho por ela. Para muitos, Céline representa um símbolo de esperança para pessoas que vivem com doenças crônicas.

Um ano dedicado ao amor

Mãe de René-Charles (24) e dos gêmeos Eddy e Nelson (15), Céline fala de sua família como sua fonte de luz. Embora ainda não tenha anunciado seu retorno aos palcos, sua mensagem irradia serenidade e otimismo, sugerindo um ano tranquilo, focado no que realmente importa.

Com esta mensagem, Céline Dion nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, a bondade e a partilha continuam a ser essenciais. Sem promessas ou anúncios espetaculares, ela oferece aos seus fãs o que lhe é mais precioso: a sua voz, a sua sensibilidade e uma mensagem de esperança universal.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
