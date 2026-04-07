Em um vestido amarelo-manteiga, esta modelo espanhola chama a atenção com um visual luminoso.

Léa Michel
@wolfiecindy / Instagram

A modelo holandesa-espanhola Cindy Kimberly continua a inspirar o mundo da moda com um look que reflete perfeitamente uma das cores mais quentes da estação. Em uma publicação recente no Instagram, ela aparece vestindo um vestido curto amarelo-manteiga, um tom suave e luminoso que está se tornando cada vez mais indispensável no guarda-roupa de verão.

Amarelo manteiga, a cor principal desde 2025.

Fotografada ao ar livre, sentada em um banco de madeira clara, Cindy Kimberly opta por uma silhueta clean que destaca a simplicidade do corte. O vestido, estruturado por uma fileira de botões e mangas levemente bufantes, evoca uma estética minimalista, ao mesmo tempo que enfatiza a elegância natural do look. Desde 2025, o amarelo manteiga se consolidou como um dos tons mais proeminentes nas coleções de moda. Mais sutil que um amarelo vibrante, destaca-se pela delicadeza, frequentemente associada a silhuetas leves e veranis.

Essa tonalidade faz parte de uma tendência mais ampla que privilegia paletas suaves e fáceis de combinar. O amarelo manteiga harmoniza particularmente bem com tons neutros como branco, bege ou creme, criando looks luminosos e discretos. A crescente presença dessa cor nas passarelas e nas redes sociais sugere que ela continuará sendo uma forte tendência durante o verão de 2026. Adaptável a diversos tecidos, fica igualmente bem em vestidos fluidos, peças estruturadas e acessórios.

Uma estética natural que agrada aos usuários da internet.

Nas fotos publicadas por Cindy Kimberly, o styling é propositalmente simples: maquiagem rosa, penteado preso e acessórios minimalistas. Essa abordagem destaca o corte do vestido e a suavidade da cor, reforçando a impressão de equilíbrio visual. O ambiente também contribui para a atmosfera do look. A luz natural e os tons claros do cenário enfatizam o ar veranil da silhueta. Os internautas reagiram rapidamente à publicação, elogiando um estilo que é ao mesmo tempo moderno e atemporal.

Com este vestido amarelo-manteiga, Cindy Kimberly ilustra perfeitamente a tendência de cores suaves e luminosas. Já muito popular desde 2025, espera-se que este tom delicado continue a dominar durante o verão de 2026, confirmando o interesse por paletas elegantes e fáceis de usar.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
"Um rosto harmonioso": Esther Expósito fascina com sua elegância.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Um rosto harmonioso": Esther Expósito fascina com sua elegância.

A atriz e modelo espanhola Esther Expósito confirmou mais uma vez sua influência no mundo da moda e...

"Estou encantada por interpretar mulheres mais velhas": aos 62 anos, Lisa Kudrow opta por aceitar a sua idade sem Botox.

Conhecida mundialmente por seu papel como Phoebe Buffay na série de sucesso "Friends", Lisa Kudrow agora encara um...

À beira da piscina, Kylie Jenner revive uma tendência dos anos 2000.

Relaxando à beira de uma piscina ensolarada, Kylie Jenner continua a exercer sua influência sobre as tendências. Em...

Aos 40 anos, esta modelo americana está causando sensação com um macacão laranja.

A modelo americana e esposa do cantor John Legend, Chrissy Teigen, continua a afirmar seu estilo com um...

Entre cachos acobreados e um corte pixie, Kylie Jenner exibe um visual vintage marcante.

Kylie Jenner chamou a atenção com uma transformação capilar dramática, apresentando cachos acobreados e uma versão moderna do...

"Síndrome da pessoa rígida": de que doença sofre a cantora Céline Dion?

Após vários anos marcados por problemas de saúde, Céline Dion anunciou seu retorno aos palcos neste outono. A...