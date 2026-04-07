Em um vestido amarelo-manteiga, esta modelo espanhola chama a atenção com um visual luminoso.

A modelo holandesa-espanhola Cindy Kimberly continua a inspirar o mundo da moda com um look que reflete perfeitamente uma das cores mais quentes da estação. Em uma publicação recente no Instagram, ela aparece vestindo um vestido curto amarelo-manteiga, um tom suave e luminoso que está se tornando cada vez mais indispensável no guarda-roupa de verão.

Amarelo manteiga, a cor principal desde 2025.

Fotografada ao ar livre, sentada em um banco de madeira clara, Cindy Kimberly opta por uma silhueta clean que destaca a simplicidade do corte. O vestido, estruturado por uma fileira de botões e mangas levemente bufantes, evoca uma estética minimalista, ao mesmo tempo que enfatiza a elegância natural do look. Desde 2025, o amarelo manteiga se consolidou como um dos tons mais proeminentes nas coleções de moda. Mais sutil que um amarelo vibrante, destaca-se pela delicadeza, frequentemente associada a silhuetas leves e veranis.

Essa tonalidade faz parte de uma tendência mais ampla que privilegia paletas suaves e fáceis de combinar. O amarelo manteiga harmoniza particularmente bem com tons neutros como branco, bege ou creme, criando looks luminosos e discretos. A crescente presença dessa cor nas passarelas e nas redes sociais sugere que ela continuará sendo uma forte tendência durante o verão de 2026. Adaptável a diversos tecidos, fica igualmente bem em vestidos fluidos, peças estruturadas e acessórios.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

Uma estética natural que agrada aos usuários da internet.

Nas fotos publicadas por Cindy Kimberly, o styling é propositalmente simples: maquiagem rosa, penteado preso e acessórios minimalistas. Essa abordagem destaca o corte do vestido e a suavidade da cor, reforçando a impressão de equilíbrio visual. O ambiente também contribui para a atmosfera do look. A luz natural e os tons claros do cenário enfatizam o ar veranil da silhueta. Os internautas reagiram rapidamente à publicação, elogiando um estilo que é ao mesmo tempo moderno e atemporal.

Com este vestido amarelo-manteiga, Cindy Kimberly ilustra perfeitamente a tendência de cores suaves e luminosas. Já muito popular desde 2025, espera-se que este tom delicado continue a dominar durante o verão de 2026, confirmando o interesse por paletas elegantes e fáceis de usar.