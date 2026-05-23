À beira da piscina, Hailey Bieber exibe sua silhueta em um look ensolarado.

Julia P.
@haileybieber / Instagram

A modelo e empresária americana Hailey Bieber compartilhou uma série de fotos ensolaradas no Instagram, tiradas durante um ensaio fotográfico à beira da piscina. Ela exibe um look dourado com detalhes em preto, em um cenário praiano. Legenda simples: "Verão" e um coração amarelo. A publicação imediatamente conquistou o entusiasmo de seus seguidores.

Um look dourado de verão

Para este ensaio fotográfico, Hailey Bieber optou por uma paleta de cores quentes e luminosas, dominada por um dourado vibrante com delicados detalhes em preto. Esse contraste gráfico, ao mesmo tempo ensolarado e elegante, complementa perfeitamente a atmosfera veranil do cenário. Seus cabelos castanhos, estilizados em ondas suaves e naturais, completam esse visual descontraído. Deitada à beira-mar, Hailey Bieber personifica uma estética praiana atemporal, privilegiando a simplicidade de uma paleta bem escolhida em vez de uma profusão de detalhes.

Uma recepção entusiasmada por parte dos fãs.

A seção de comentários da publicação rapidamente se encheu de mensagens. "Hailey está cada vez mais bonita", "Tão linda", "Você está em todo lugar, rainha" : os internautas elogiaram entusiasticamente sua última aparição. Essa recepção calorosa confirma a posição de Hailey Bieber entre as figuras mais seguidas no mundo da moda e estilo de vida nas redes sociais.

Uma mensagem poderosa sobre autoaceitação após a maternidade.

Além da beleza radiante dessas fotos, Hailey Bieber se destacou recentemente com uma poderosa mensagem sobre autoaceitação. Mãe de um menino, Jack Blues, nascido em agosto de 2024, ela criticou publicamente a pressão exercida sobre as novas mães para "recuperarem seus corpos de antes da gravidez". "Recuperar o quê? Meu corpo mudou e não é o mesmo de antes", confidenciou. Ela acrescentou: "Não somos as mesmas pessoas que éramos antes. Mudamos da cabeça aos pés". Essa mensagem de aceitação promove uma relação pacífica com o próprio corpo após a gravidez.

Com esta série de fotos de verão, Hailey Bieber confirma seu status de ícone de estilo de vida, ao mesmo tempo que transmite uma mensagem particularmente inspiradora de autoaceitação. É uma forma de nos lembrar que a realização pessoal tem prioridade sobre as pressões externas.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
Article précédent
"Ela nunca envelheceu": Cher comemora seu 80º aniversário e sua aparência continua gerando reações online.
Article suivant
Aos 67 anos, Madonna causou sensação com um vestido de rede lilás.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aos 67 anos, Madonna causou sensação com um vestido de rede lilás.

A cantora e compositora americana Madonna recentemente causou alvoroço nas redes sociais ao posar em uma pista de...

"Ela nunca envelheceu": Cher comemora seu 80º aniversário e sua aparência continua gerando reações online.

Em 20 de maio de 2026, a cantora, apresentadora de televisão, atriz e diretora americana Cher celebrou seu...

Aos 68 anos, Andie MacDowell está radiante em um vestido amarelo-manteiga.

A atriz e modelo americana Andie MacDowell, figura icônica do cinema dos anos 90, fez uma aparição particularmente...

Alvo de comentários sobre seu pescoço "estranho", Paris Jackson decide se submeter a exames médicos.

A cantora, compositora e atriz americana Paris Jackson, filha de Michael Jackson, compartilhou recentemente um procedimento médico "inusitado"...

Sem maquiagem, Michelle Pfeiffer está radiante em férias com o marido.

A atriz americana Michelle Pfeiffer compartilhou recentemente uma série de fotos de férias no Instagram que imediatamente cativaram...

Em um vestido de alças finas, a atriz Emily Blunt exibe um visual minimalista.

A atriz britânica Emily Blunt fez uma aparição particularmente marcante em uma exibição especial, onde exibiu um estilo...