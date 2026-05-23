Aos 68 anos, Andie MacDowell está radiante em um vestido amarelo-manteiga.

A atriz e modelo americana Andie MacDowell, figura icônica do cinema dos anos 90, fez uma aparição particularmente marcante no tapete vermelho do Gracie Awards, em Los Angeles. Homenageada naquela noite com um prêmio por sua trajetória, ela optou por um longo vestido esvoaçante em um amarelo vibrante e suave. Com uma silhueta radiante e primaveril, o vestido deu continuidade à sequência de escolhas de estilo acertadas que ela havia feito alguns dias antes na Croisette, em Cannes.

Um vestido amarelo-manteiga super na moda

A peça central deste look, o vestido, distingue-se antes de mais nada pela sua cor. O amarelo manteiga, um tom suave e luminoso, consolidou-se como uma das cores-chave do ano, e Andie MacDowell veste-o com brilhantismo. Confeccionado em tecido sedoso e fluido, o vestido cai em cascata até ao chão e é realçado por uma fenda alta do lado direito, que confere movimento e dinamismo à silhueta. Uma peça simultaneamente elegante e inegavelmente moderna, perfeitamente adequada ao espírito primaveril do evento.

Um jogo de assimetrias

Além da cor, o vestido se destaca pela sua construção assimétrica meticulosamente elaborada. O decote levemente inclinado define o tom de uma peça que brinca deliberadamente com o desequilíbrio. As mangas são o exemplo mais marcante: curtas à direita, o vestido apresenta uma manga longa em formato de trombeta à esquerda, unida à barra da saia. Essa escolha de design, que mescla diversas silhuetas em uma única peça, confere ao vestido uma dimensão arquitetônica e contemporânea, bem distante das convenções clássicas dos vestidos de noite.

Andie MacDowell de amarelo manteiga pic.twitter.com/1iuEMQUI7o — Luv (@cherrymagazinee) 21 de maio de 2026

Um penteado e acessórios cuidadosamente elaborados.

Para complementar o look, Andie MacDowell trocou seus característicos cachos naturais por um penteado mais liso e elegante. Seus cabelos grisalhos, estilizados em ondas suaves com uma moderna risca central, emolduraram uma maquiagem cuidadosamente elaborada: sombra esfumada suave e batom cor ameixa. Quanto aos acessórios, ela completou o visual com uma clutch prateada em formato de concha e um par de sandálias prateadas de tiras.

Com este vestido amarelo-manteiga, Andie MacDowell exibe uma aparência radiante e sofisticada. Uma demonstração deslumbrante de que a elegância não tem idade e que a ousadia estilística pode ser expressa em qualquer fase da vida.