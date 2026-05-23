Aos 67 anos, Madonna causou sensação com um vestido de rede lilás.

A cantora e compositora americana Madonna recentemente causou alvoroço nas redes sociais ao posar em uma pista de dança de discoteca, vestindo um minivestido de malha lilás com um visual decididamente festivo.

Um minivestido lavanda de rede no centro de uma foto de discoteca.

Foi em suas redes sociais, em uma série de fotos, que Madonna apareceu com um minivestido de gola redonda e franzida, em um tom lavanda primaveril. A peça exala leveza e movimento, combinando perfeitamente com a atmosfera disco retratada nas imagens. A primeira foto, claramente tirada em seu espaçoso camarim, define imediatamente o cenário: o de um ícone que não tem a menor intenção de pendurar as sapatilhas de dança.

Meias arrastão rosa para um toque de renda

Fiel ao seu olhar apurado para os detalhes, Madonna adicionou um toque de renda a este look de primavera. Por baixo do vestido lavanda, optou por uma meia-calça arrastão num delicado tom rosa claro. Esta mistura de cores suaves e tecido vazado cria um contraste subtil, uma assinatura que Madonna cultiva há décadas. Longe de se limitar ao convencional, ela confirma mais uma vez o seu talento para subverter os códigos de vestuário clássicos.

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Acessórios assumidamente maximalistas

O look não se limita apenas ao vestido e à meia-calça. Madonna optou por uma profusão de acessórios, num estilo assumidamente maximalista. Entre eles, um par de luvas de couro rosa-choque com recortes no dorso das mãos, óculos de sol aviador com lentes rosa e detalhes em metal prateado, e uma jaqueta curta de couro em tons de prata, preto e roxo, com acabamento em pele sintética branca na gola. Essa sobreposição de peças marcantes, longe de se anularem, cria um conjunto perfeitamente coerente e teatral.

Três pares de sapatos para uma rainha da discoteca

Madonna não se contentou com apenas um par de sapatos. Ao longo das fotos, ela troca de calçado diversas vezes, transformando o ensaio em um verdadeiro desfile de moda. Primeiro, a vemos encostada em uma cadeira, exibindo botas pretas de couro com cadarço. Mais tarde, ela as troca por um par de sapatos prateados metálicos com cadarço enquanto gira em uma pista de dança iluminada. Por fim, ela calça saltos agulha rosa-claro vertiginosos, completamente cobertos de strass, que brilham de todos os ângulos. Três pares, três estilos, todos contribuindo para a mesma energia disco.

Um look de beleza gélido inspirado na era Y2K.

Em termos de cabelo e maquiagem, Madonna manteve-se fiel ao seu estilo característico, ao mesmo tempo que incorporou um toque de nostalgia. Ela usou seu icônico cabelo loiro com risca ao meio, emoldurando o rosto com cachos suaves. Para a maquiagem, optou por um visual moderno e "fosco": sombra branca inspirada na década de 2000, delineador preto intenso e um batom rosa suave. Essa escolha estética remete ao estilo do início dos anos 2000, complementando perfeitamente a atmosfera disco do segmento.

Uma referência à sua era de Confessions on a Dance Floor.

Essa série de imagens imediatamente remeteu os fãs a um dos períodos mais icônicos da carreira de Madonna. Ao fundo, ouve-se "Bring Your Love", sua colaboração com Sabrina Carpenter. A estética e a atmosfera disco das fotos evocam diretamente seu álbum de 2005, "Confessions on a Dance Floor". Madonna parece, assim, estar tecendo uma conexão entre seu passado e presente, já que acaba de lançar um novo álbum com inspiração nas pistas de dança, "Confessions II".

Uma resposta implícita a Charli XCX

Além do estilo, esta publicação tem um tom mais travesso. Segundo vários observadores, Madonna está respondendo sutilmente a uma declaração de Charli XCX, que afirmou que "a pista de dança está morta". Através dessas imagens dela dançando energicamente sob as luzes de uma pista de dança, a Rainha do Pop parece oferecer uma réplica divertida: não, a pista de dança não está morta — é simplesmente uma questão de tocar a música certa, segundo ela. É a sua maneira de lembrar a todos do seu status como pioneira da cultura clubber, sem precisar dizer uma palavra.

Madonna prova mais uma vez ser um ícone enigmático, capaz de transformar uma simples série de fotos em um evento de moda e música pop. Entre seu minivestido de rede lilás, meia-calça rosa, acessórios em camadas e vários pares de sapatos, a rainha do pop oferece uma demonstração de estilo fiel a si mesma.