"Ela nunca envelheceu": Cher comemora seu 80º aniversário e sua aparência continua gerando reações online.

Léa Michel
@cher / Instagram

Em 20 de maio de 2026, a cantora, apresentadora de televisão, atriz e diretora americana Cher celebrou seu 80º aniversário. Um marco significativo para uma das figuras mais influentes e independentes do cenário cultural global. Nessa ocasião, as redes sociais foram inundadas com mensagens de admiração, com muitos usuários elogiando sua longevidade, presença marcante e estilo sempre único.

Um ícone atemporal

Nascida Cherilyn Sarkisian em 1946 na Califórnia, Cher teve uma carreira extraordinária. Descoberta na década de 1960 como metade da dupla Sonny & Cher, ela se estabeleceu como uma grande artista solo, reinventando-se constantemente ao longo das décadas. A única artista na história a ter um single número um nas paradas da Billboard por seis décadas consecutivas, ela também deixou sua marca no cinema, ganhando o Oscar de Melhor Atriz em 1988. Uma carreira que a tornou uma verdadeira lenda viva.

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Uma lenda da moda e dos palcos

Além da música e do cinema, Cher deixou uma marca profunda na história da moda. Seus figurinos de palco espetaculares, suas escolhas e sua constante rejeição às convenções a tornaram uma verdadeira pioneira do estilo. Recentemente, seu tão comentado retorno ao tapete vermelho em um importante evento de gala em Nova York, com um look que homenageava uma de suas silhuetas icônicas dos anos 70, serviu como um lembrete de quanta influência ela continua a exercer sobre a estética contemporânea. Sua audácia estilística permanece uma fonte de inspiração para muitas gerações.

Uma aparência que fascina os internautas

Neste aniversário, a aparência de Cher mais uma vez gerou inúmeras reações online. "Ela nunca envelheceu", "Um ícone para sempre", diziam alguns dos milhares de comentários postados por seus fãs. Além da aparência física, é sobretudo sua presença e sua capacidade de se reinventar que continuam a fascinar. Fiel a si mesma, Cher sempre demonstrou sua liberdade e independência, descartando julgamentos com um simples "eles não vivem a minha vida".

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Em última análise, Cher é uma figura icônica cuja influência se estende muito além dos domínios da música e do cinema. Mais do que uma questão de aparência, é todo um estilo de vida, caracterizado pela liberdade e reinvenção, que continua a inspirar o mundo.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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