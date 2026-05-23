Alvo de comentários sobre seu pescoço "estranho", Paris Jackson decide se submeter a exames médicos.

A cantora, compositora e atriz americana Paris Jackson, filha de Michael Jackson, compartilhou recentemente um procedimento médico "inusitado" com seus seguidores. Após diversos internautas comentarem sobre a aparência "estranha" de seu pescoço em uma de suas postagens, ela decidiu, por precaução, se submeter a uma série de exames médicos. Ela documentou todo o processo em suas redes sociais, destacando o impacto que os comentários online podem ter sobre figuras públicas.

Exames médicos como medida de precaução

Paris Jackson explicou suas ações no Instagram : “Vou fazer um ultrassom para verificar meus gânglios linfáticos, já que vocês comentaram como meu pescoço parecia estranho na minha última postagem”. Visivelmente preocupada com os comentários, ela admitiu que começou a “entrar em pânico”. Por precaução, um médico foi até seu estúdio de ensaio para realizar um ultrassom da garganta e também coletou sangue.

Resultados tranquilizadores

Felizmente, todos os exames deram resultados normais. Em um vídeo publicado no dia seguinte, Paris Jackson esclareceu que havia "apenas uma leve vermelhidão" em suas cordas vocais, sem nenhum dano relacionado ao canto. Ela explicou que esse fenômeno é comum entre cantores que usam muito esses músculos e que, no caso dela, era simplesmente mais visível. A jovem tranquilizou seus seguidores, colocando as coisas em perspectiva: "Acho que é só o meu pescoço, e vocês estão me fazendo entrar em pânico achando que tem algum problema."

O impacto dos comentários online

Essa sequência ilustra, mais uma vez, a pressão que comentários sobre a aparência de figuras públicas podem exercer. Preocupada com sua voz, principalmente às vésperas de um show na Califórnia, Paris Jackson conseguiu canalizar sua ansiedade em uma abordagem responsável, ao mesmo tempo em que, indiretamente, destacou o impacto de comentários não solicitados. Um lembrete útil da cautela com que se deve comentar sobre a aparência física de outras pessoas.

Ao compartilhar abertamente essa experiência, Paris Jackson nos lembra da importância de ouvirmos nossos corpos e de mantermos a calma diante de comentários online. É uma abordagem responsável em relação à saúde, aliada a uma mensagem de gentileza para com os outros.