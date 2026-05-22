Em um vestido de alças finas, a atriz Emily Blunt exibe um visual minimalista.

Anaëlle G.
Extrait du film « Le diable s'habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2)

A atriz britânica Emily Blunt fez uma aparição particularmente marcante em uma exibição especial, onde exibiu um estilo minimalista, porém sutilmente referencial. Ela optou por um longo vestido de alcinha marfim com corte impecável, que reinterpreta delicadamente a estética dos anos 90 em uma versão decididamente contemporânea e sofisticada.

Um vestido de alças cor marfim com corte fluido.

A peça central deste look é um longo vestido maxi de cetim num tom marfim luminoso, perfeito para a primavera. O corpete, meticulosamente confeccionado, apresenta painéis fluidos que estruturam a silhueta sem a restringir. O caimento suave do cetim flui até ao chão, onde se estende numa saia delicadamente plissada que se abre aos pés. Esta construção refinada realça a beleza do tecido e a precisão do corte.

Na parte da frente, um decote em V profundo adiciona um toque romântico à silhueta, lembrando um vestido de alcinha. Duas alças finíssimas sustentam delicadamente a peça sobre os ombros. Esses dois elementos conferem um ar moderno ao look, mantendo um design notavelmente simples.

Acessórios delicados em ouro

Para complementar o look, Emily Blunt optou por um visual em camadas com colares de correntes douradas grossas, posicionados no decote, e um anel combinando. Sandálias brancas de tiras completaram o conjunto, complementando perfeitamente o tom marfim do vestido. Seu cabelo, estilizado em ondas suaves e naturais, emoldurava seu rosto, que foi propositalmente maquiado com uma maquiagem luminosa.

Com este look, Emily Blunt confirma seu talento para silhuetas limpas e cuidadosamente compostas. Uma demonstração de estilo minimalista, onde cada detalhe encontra seu lugar perfeito e contribui para o equilíbrio geral.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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