"Ela está com um visual estranho": o figurino de Tilda Swinton divide opiniões na internet.

Todos os anos, o tapete vermelho do Festival de Cannes é um desfile de vestidos suntuosos e joias excepcionais. Este ano, a atriz e produtora britânica Tilda Swinton optou por romper com a tradição. Na exibição do filme "La Bola Negra" no 79º Festival de Cannes (12 a 23 de maio de 2026), ela surgiu com um conjunto atípico em azul e branco, bem diferente dos clássicos vestidos longos.

Uma aparência que vai contra a corrente.

No tapete vermelho de Cannes, onde o longo vestido preto com decote "discreto" continua sendo a norma, Tilda Swinton optou por um conjunto de duas peças, composto por um top estruturado e calças de pernas largas. Notavelmente, nenhum diamante ou joia espetacular adornava sua silhueta, uma escolha que foge do habitual para a Croisette. Essa opção se destaca em um mundo onde o luxo "ostentoso" costuma ser a regra.

Um conjunto azul e branco inspirado na poesia japonesa.

O conjunto usado por Tilda Swinton faz parte da coleção de alta-costura primavera 2026 de uma importante casa de moda francesa. Seu diferencial? A inspiração direta na poesia japonesa do haicai. O diretor artístico da casa se inspirou em versos que evocam a beleza fugaz de um pássaro pouco antes de alçar voo. O pássaro, símbolo de liberdade e de limites infinitos, guiou todo o design da peça. O degradê do azul ao branco, que adorna a parte superior do conjunto, ilustra poeticamente esse voo, em uma estética ao mesmo tempo etérea e conceitual.

Um acabamento aveludado que lembra a plumagem.

O que distingue particularmente esta criação é o seu acabamento em veludo de seda, que cria a ilusão visual da plumagem de um pássaro. Este uso subtil e refinado do material confere à peça uma dimensão quase tátil e reforça a metáfora da liberdade tão cara à designer. Tilda Swinton completou este look com sapatos de salto alto em tons de cinza e um anel de ouro amarelo, numa escolha de acessórios discreta que permite que a peça central seja o protagonista.

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Um visual que divide os internautas

Essa aparição não foi unanimemente bem recebida. "Ela está estranha", comentaram muitos internautas. Outros, no entanto, elogiaram a ousadia e a consistência artística de Tilda Swinton, que se manteve fiel a si mesma. Mais uma vez, as reações online servem como um lembrete de com que frequência os corpos e a aparência das mulheres são submetidos a julgamentos não solicitados, quando são, antes de tudo, escolhas pessoais que não deveriam ser validadas ou debatidas publicamente.

Ao ousar usar esse look conceitual, Tilda Swinton protagonizou um dos momentos de moda mais comentados do Festival de Cannes deste ano. Ela demonstrou que a audácia estilística continua sendo uma forma válida de expressão.