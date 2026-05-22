Bella Hadid resgata um vestido vintage no tapete vermelho e causa sensação.

A modelo americana Bella Hadid continua a marcar presença no tapete vermelho internacional. Em uma aparição recente e muito comentada no Festival de Cinema de Cannes de 2026, ela causou sensação ao usar um vestido inspirado em uma peça vintage icônica. Seu look imediatamente gerou inúmeras reações online.

Bella Hadid com uma silhueta retrô

Conhecida por sua beleza estonteante, Bella Hadid mais uma vez chamou a atenção no tapete vermelho do Festival de Cannes de 2026. Ela optou por uma criação da Schiaparelli, o famoso vestido de crochê associado a Jane Birkin. A peça, perfeitamente ajustada ao seu corpo, combinava tecidos transparentes, detalhes de alta costura e uma estética vintage. Foi especialmente o decote profundo, adornado com uma joia preta, que cativou fotógrafos e internautas. Imagens de sua aparição rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

Bella Hadid usando uma versão personalizada do vestido de crochê de Jane Birkin, assinado por Schiaparelli, no Festival de Cannes ✶ pic.twitter.com/o59NEeMo0c — DUDA (@saintdemie) 20 de maio de 2026

Um vestido inspirado nos ícones da década de 1970.

Com este look, Bella Hadid abraça a tendência atual de referências vintage que retornam ao tapete vermelho. Há várias temporadas, celebridades e grifes vêm revisitando inspirações das décadas de 1970, 1980 e 1990.

O look de Bella Hadid prestou homenagem ao universo de Jane Birkin, figura icônica da moda e do estilo descomplicado. O vestido de crochê da Schiaparelli combinou um toque retrô com códigos contemporâneos da alta costura. Para completar o visual, Bella Hadid optou por um penteado preso bem discreto, brincos brilhantes e maquiagem minimalista.

Usuários da internet estão reagindo em massa nas redes sociais.

Como costuma acontecer com as aparições de Bella Hadid, as reações se multiplicaram rapidamente no X (antigo Twitter), Instagram e TikTok. Muitos usuários elogiaram o equilíbrio entre sofisticação e simplicidade em sua silhueta.

Diversos comentários destacaram como o vestido realçava perfeitamente a silhueta de Bella Hadid. Outros se referiram a ele como uma "aparência icônica" ou "perfeita para Cannes". A presença de Bella Hadid no tapete vermelho gera regularmente um engajamento online significativo, com cada look sendo amplamente divulgado pela mídia.

Bella Hadid, uma figura essencial na moda.

Ao longo dos anos, Bella Hadid se consolidou como uma das figuras mais influentes da indústria da moda. Ela colabora regularmente com as maiores casas de moda e marca presença em diversas semanas de moda e festivais internacionais.

Seu estilo frequentemente alterna entre referências vintage, silhuetas vanguardistas e looks minimalistas. Essa habilidade de transitar entre diferentes estéticas contribui muito para sua influência no mundo da moda. Nas redes sociais, cada uma de suas aparições viraliza rapidamente, impulsionando as tendências de beleza e moda do momento.

O estilo vintage continua a ser um sucesso no tapete vermelho.

A presença de Bella Hadid no Festival de Cannes de 2026 também confirma o ressurgimento da moda vintage no mundo das celebridades. Cada vez mais estrelas estão optando por peças de arquivo ou criações inspiradas em silhuetas icônicas do passado para suas aparições públicas.

Essa tendência reflete tanto o desejo por individualidade estilística quanto um crescente interesse pela moda sustentável e pelo renascimento de designs vintage. Os tapetes vermelhos, portanto, tornam-se espaços onde a herança da moda e a modernidade se encontram, por meio de looks que mesclam nostalgia com reinterpretações contemporâneas.

Com este vestido, Bella Hadid mais uma vez chamou a atenção do público e das redes sociais. Sua aparição no Festival de Cannes ilustra tanto sua influência no mundo da moda quanto o entusiasmo atual por referências retrô revisitadas.