Aos 62 anos, a atriz Lisa Rinna está irreconhecível após uma transformação capilar.

A atriz americana Lisa Rinna continua a causar sensação no tapete vermelho com seus looks sempre diferentes. No gala da amfAR em Cannes, ela apareceu com um penteado radicalmente diferente de seu característico corte curto castanho. Com cabelos loiros platinados volumosos, um toque retrô e um vestido espetacular, ela atraiu todos os olhares com essa aparição marcante.

Lisa Rinna surpreende com um penteado retrô loiro platinado.

Conhecida há anos por seu característico corte de cabelo curto e castanho, Lisa Rinna surpreendeu a todos ao aparecer com um impressionante penteado loiro platinado volumoso (uma peruca) no gala da amfAR em Cannes. Ela optou por um bob retrô com bouffant, inspirado nas silhuetas elegantes de décadas passadas.

Essa "transformação" capilar contrastava fortemente com seu estilo habitual e acentuava ainda mais sua marcante maquiagem. Com os cabelos presos para trás e quase brancos, Lisa Rinna exibia um visual radicalmente diferente, a ponto de ser quase irreconhecível para alguns observadores.

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Um vestido metálico para o baile de gala da amfAR.

Para complementar essa transformação de beleza, Lisa Rinna escolheu um vestido de alta costura de Kevin Germanier. A criação multicolorida misturava tons de azul, verde, amarelo e roxo em um efeito metálico que lembrava franjas brilhantes.

A roupa, feita de materiais reciclados de acordo com diversos veículos de comunicação especializados, também apresentava detalhes em miçangas e ombros estruturados bem marcados. O conjunto foi complementado com joias cravejadas de diamantes e sandálias plataforma prateadas, realçando o aspecto teatral da silhueta.

Uma semana marcada por diversas transformações de beleza.

Essa aparição em Cannes não foi a primeira transformação capilar de Lisa Rinna nos últimos dias. Apenas alguns dias antes, ela já havia surpreendido a todos em uma estreia em Los Angeles com cachos loiros bem curtos em um estilo retrô diferente.

Em seguida, em outro evento realizado durante o Festival de Cinema de Cannes de 2026 (de 12 a 23 de maio), ela optou por um corte chanel preto com efeito molhado, criado com a ajuda da designer de perucas Sofia Laskar. No espaço de uma semana, Lisa Rinna passou por diversas mudanças de cor e penteado, confirmando sua predileção por "transformações estéticas".

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Uma figura da moda que gosta de correr riscos.

Há vários anos, Lisa Rinna se consolidou como uma personalidade muito seguida graças às suas escolhas de moda e beleza. Conhecida por seus looks extravagantes e corpo escultural, ela não hesita em experimentar penteados, maquiagem e roupas espetaculares.

Suas aparições no tapete vermelho frequentemente geram reações nas redes sociais, onde alguns usuários elogiam sua "ousadia estilística", enquanto outros se surpreendem com suas repetidas transformações.

O gala da amfAR, um evento imperdível para celebridades em Cannes.

Todos os anos, o gala da amfAR reúne diversas personalidades do mundo do cinema, da moda e do entretenimento durante o Festival de Cannes. Este evento beneficente é conhecido tanto pelos seus esforços de arrecadação de fundos para a pesquisa do HIV quanto pelos seus desfiles de moda espetaculares. Lisa Rinna esteve entre as celebridades presentes na edição de 2026, que foi marcada por muitas transformações de beleza impressionantes.

Com seu visual loiro platinado e vestido brilhante, Lisa Rinna conseguiu se destacar em um evento já repleto de aparições espetaculares. Entre seu penteado retrô loiro platinado, maquiagem marcante e vestido metálico vibrante, ela confirmou mais uma vez sua predileção por looks "espetaculares".