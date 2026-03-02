Aos 51 anos, Victoria Beckham celebra a Itália com um icônico vestido longo.

Anaëlle G.
@victoriabeckham/Instagram

A estilista, designer e empresária britânica Victoria Beckham prova mais uma vez que domina a arte da elegância atemporal. Recentemente, ela compartilhou no Instagram uma foto espetacular tirada em Portofino, na Itália, onde posa com um vestido longo de frente para o mar, para celebrar sua fragrância "Portofino '97" e uma história de amor que já dura quase três décadas.

Um vestido preto com vista para Portofino

Na fotografia, Victoria Beckham aparece com um vestido preto fluido, com uma fenda generosa na coxa. O decote profundo, as alças finas e o caimento do tecido criam um visual sensual e ultraelegante, perfeitamente harmonizado com o cenário italiano, entre o mar cintilante e uma villa com vista para a costa. Em pé sobre sandálias pretas de salto alto, encostada casualmente em uma balaustrada de pedra, ela personifica a imagem da mulher sofisticada em uma escapada romântica pelo Mediterrâneo.

"A busca por algo real": uma memória transformada

Na legenda, Victoria Beckham escreveu : "A emoção de algo real", antes de relembrar a memória crucial por trás de sua fragrância "Portofino '97". Ela explica que, em 1997, "uma viagem tranquila a Portofino se tornou uma lembrança que nunca se apagou e o início de um amor que durará a vida toda", uma frase que ancora a fragrância em uma história genuína de emoção e romance. Ela também confidencia: "Lembro-me da luz. Lembro-me do cheiro do hotel e de como aquele momento foi emocionante. Lembro-me como se fosse ontem." Em poucas palavras, ela transforma essa imagem de moda em uma cápsula do tempo, onde o vestido, a paisagem e o perfume contam a mesma história.

Fãs encantados com sua elegância

Nos comentários, os internautas são unânimes: Victoria Beckham é "incrivelmente elegante", "atemporal" e "mais chique do que nunca". Muitos elogiam sua capacidade de se manter fiel à sua estética minimalista, sem deixar de lado um visual moderno e sofisticado. Outros enfatizam o quanto apreciam essa forma de associar uma campanha de beleza a uma emoção genuína, dando a impressão de compartilhar um momento íntimo em vez de simplesmente assistir a um comercial.

Com esta foto tirada em Portofino e este elegante vestido longo preto, Victoria Beckham consegue fazer muito mais do que promover um perfume. Ela celebra uma lembrança carinhosa, um destino lendário e uma maturidade elegante que inspira seus fãs.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
"Você não a reconheceria": Demi Moore surpreende com um novo corte de cabelo.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Você não a reconheceria": Demi Moore surpreende com um novo corte de cabelo.

Ícone dos cabelos longos e lisos, Demi Moore acaba de revolucionar sua imagem com uma transformação capilar "radical"...

Este vídeo surpresa de Rihanna pode muito bem confirmar seu grande retorno à música.

Após anos dedicados às suas marcas e à vida familiar, será que Rihanna está planejando um retorno à...

Aos 52 anos, Kate Moss confirma seu status como ícone da moda nas passarelas.

A supermodelo britânica Kate Moss fez um retorno triunfal às passarelas da Gucci após uma ausência de 30...

Em um vestido de renda, Madonna incendeia a Semana de Moda de Milão.

Madonna provou mais uma vez ser "a rainha do estilo" com uma aparição deslumbrante no desfile da coleção...

"Você é deslumbrante": Fotos desta atriz americana na Tailândia estão causando alvoroço

Victoria Justice, ex-estrela da sitcom americana "Victorious", recentemente causou alvoroço nas redes sociais com suas fotos de férias...

Aos 51 anos, Penélope Cruz ilumina Londres com um vestido preto escultural.

A atriz espanhola Penélope Cruz, atualmente em promoção do filme "A Noiva!", dirigido por Maggie Gyllenhaal, incendiou as...