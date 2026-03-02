Este vídeo surpresa de Rihanna pode muito bem confirmar seu grande retorno à música.

Após anos dedicados às suas marcas e à vida familiar, será que Rihanna está planejando um retorno à música? Um vídeo publicado recentemente em suas redes sociais reacendeu as esperanças de milhões de fãs.

Uma aparição em estúdio que reacende os rumores.

Em um breve vídeo compartilhado online, Rihanna aparece em um estúdio de gravação, com fones de ouvido, concentrada em uma sessão de trabalho. Embora poucos detalhes tenham sido revelados sobre o conteúdo exato dessa sessão, as imagens rapidamente incendiaram as redes sociais. Esse único trecho é suficiente para reacender as especulações em torno de seu aguardado nono álbum, apelidado de "R9" por seus fãs.

Desde o lançamento de "Anti" em 2016, a cantora não lançou nenhum álbum de estúdio novo, apesar de algumas colaborações ocasionais. Este vídeo, percebido como um forte sinal por seus fãs, representa um dos indícios mais concretos de um possível retorno musical.

Dez anos depois de "Anti", um retorno muito aguardado

Lançado em janeiro de 2016, "Anti" confirmou a evolução artística de Rihanna, explorando sonoridades mais pessoais e experimentais. O álbum contou com a faixa "Work", uma colaboração com o rapper canadense-americano Drake, e se consolidou como um sucesso tanto de público quanto de crítica.

Desde então, a artista se dedicou a inúmeros projetos fora da música. Rihanna desenvolveu sua marca de cosméticos, Fenty Beauty, que se tornou uma grande referência no setor, assim como sua linha de moda, Savage X Fenty. Ao mesmo tempo, construiu uma vida familiar com o rapper americano A$AP Rocky. Essa diversificação explica, em parte, a ausência de um novo álbum, embora ela tenha mantido o mistério em torno de seus projetos musicais em entrevistas nos últimos anos.

"R9": um projeto envolto em mistério

O apelido "R9" circula entre os fãs há vários anos, referindo-se ao nono álbum de estúdio da cantora. No entanto, poucas informações oficiais foram divulgadas sobre sua direção musical. Rihanna insinuou que "o projeto não seguirá necessariamente as tendências atuais" e que ela quer "oferecer algo diferente".

Esse desejo de fazer as coisas com calma pode explicar o intervalo entre os álbuns. O vídeo recente, embora breve, sugere que o processo criativo está em andamento. Para seus fãs, isso basta para reacender o entusiasmo.

Um retorno que vai além da música.

Para além do anúncio implícito de um novo álbum, esta sequência sublinha a ligação do público à artista. Rihanna não se define apenas pelos seus "sucessos comerciais": ela personifica uma figura cultural de referência das décadas de 2000 e 2010. Cada aparição, cada indício partilhado nas redes sociais adquire um significado particular. Após uma década de espera, a perspetiva de um novo capítulo musical gera, portanto, uma enorme expectativa.

Embora nenhuma data oficial tenha sido confirmada, este vídeo surpresa pode muito bem ser um sinal de que o retorno musical de Rihanna está mais próximo do que imaginamos. Para seus fãs, a esperança de finalmente ouvir "R9" agora parece mais concreta do que nunca.