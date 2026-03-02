Em um vestido de renda, Madonna incendeia a Semana de Moda de Milão.

Madonna provou mais uma vez ser "a rainha do estilo" com uma aparição deslumbrante no desfile da coleção Outono/Inverno 2026/2027 da Dolce & Gabbana durante a Semana de Moda de Milão. Sentada na primeira fila, ela incendiou o evento com um vestido curto de renda preta, ao mesmo tempo gótico e incrivelmente sofisticado.

Um vestido de renda com detalhes góticos.

Para a ocasião, Madonna optou por um vestido preto de renda com corpete. O vestido tinha uma fenda que revelava meias-calças pretas e sapatos de salto alto pretos de bico fino. Essa combinação de corpete estruturado, renda delicada e corte curto criou um visual gótico muito contido, algo entre o boudoir e o tapete vermelho.

Para equilibrar o visual, Madonna usou um casaco/blazer preto ajustado por cima, aberto. Os ombros estruturados, o corte impecável e o comprimento do casaco adicionaram um toque de sofisticação, como uma "armadura de alta costura". Uma bolsa preta no braço completou o look todo preto, em perfeita sintonia com o DNA da Dolce & Gabbana.

Os acessórios que fazem toda a diferença: óculos de sol pretos e luvas turquesa.

Fiel à sua imagem de "estrela intocável", Madonna também usou grandes óculos de sol pretos na primeira fila, acentuando seu mistério e status icônico. O detalhe mais inesperado de seu look, no entanto, foram suas luvas verde-azuladas, que contrastavam fortemente com o conjunto todo preto. Essa escolha de cor vibrante, quase teatral, injetou um toque de fantasia e modernidade no visual, que de outra forma seria muito escuro, além de destacar sua capacidade de quebrar regras com um único acessório.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

Uma aparição que viralizou, da primeira fila ao Instagram.

Madonna não causou sensação apenas no showroom: ela também compartilhou um vídeo caminhando em uma varanda com vista para o horizonte de Milão, usando a mesma roupa. A legenda era um simples "Ciao Milano 🇮🇹" – o suficiente para gerar uma enxurrada de comentários de seus fãs, encantados em vê-la retornar à estética de "espartilho e renda" que moldou sua lenda.

Com este vestidinho preto de renda, seu corset gótico e suas luvas turquesa, Madonna lembrou a Milão que continua sendo uma verdadeira referência em moda. Ela revisitou com sucesso seus códigos icônicos — o preto dramático e os acessórios marcantes — adaptando-os ao contexto atual. O resultado: uma aparição que gerou muita repercussão, tanto na primeira fila quanto nas redes sociais.