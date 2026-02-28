Search here...

Aos 51 anos, Penélope Cruz ilumina Londres com um vestido preto escultural.

Anaëlle G.
@penelopecruzoficial/Instagram

A atriz espanhola Penélope Cruz, atualmente em promoção do filme "A Noiva!", dirigido por Maggie Gyllenhaal, incendiou as ruas de Londres com uma criação espetacular da Jacquemus, da coleção Outono 2026. Este vestidinho preto com decote profundo e saia de fitas desfiadas realçou sua silhueta.

Uma criação para o outono de 2026.

Penélope Cruz usou um vestido body de mangas compridas e modelagem justa, com a barra feita de fitas rasgadas que ondulavam a cada passo, e um decote redondo marcante. Elegantes brincos de pérola em formato de lustre e scarpins pretos minimalistas completaram o look sofisticado, enquanto seu novo corte de cabelo assimétrico, um bob com franja lateral, emoldurava seu rosto icônico.

Maquiagem esfumada bronze exclusiva

Penélope Cruz optou por um visual intenso: delineador preto gráfico, sombra bronze iridescente e lábios nude rosados matte, realçando seus icônicos olhos expressivos. A atriz vencedora do Oscar demonstrou mais uma vez seu domínio absoluto da elegância atemporal.

Promoção triunfante de "A Noiva!"

Esta viagem a Londres faz parte da turnê promocional de "A Noiva!", o aguardado projeto que sucede seus recentes sucessos. Penélope Cruz confirma seu status de ícone fashion atemporal, combinando com maestria alta-costura de vanguarda e elegância natural.

Em última análise, sua presença magnética transcende gerações, lembrando-nos por que ela é uma das maiores estrelas do cinema mundial, capaz de incendiar qualquer tapete vermelho.

Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Serena Williams brilha em um raro vídeo com sua filha, usando um vestido de tricô.

