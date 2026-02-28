"Você é deslumbrante": Fotos desta atriz americana na Tailândia estão causando alvoroço

Anaëlle G.
Victoria Justice, ex-estrela da sitcom americana "Victorious", recentemente causou alvoroço nas redes sociais com suas fotos de férias em Koh Samui, na Tailândia. Com a legenda simples "Koh Samui 🌺🩵✨🍉🥥🌴" , a sequência de fotos recebeu mais de 250 mil curtidas, celebrando seu brilho natural à beira de uma piscina infinita.

Piscina infinita paradisíaca

Na imagem principal, a atriz e cantora americana posa ao lado de uma piscina turquesa. Em seguida, vestida com um conjunto listrado colorido e uma camisa branca aberta e oversized, com o cabelo preso em um coque alto e óculos de sol, ela toma um drinque. Sua manicure dourada e brincos delicados completam este look chique de férias.

A publicação alterna entre vistas do pôr do sol na praia, pratos tailandeses coloridos, sucos exóticos e poses relaxadas. Da praia intocada aos coqueiros, Victoria captura a essência do luxo tropical, mantendo-se autêntica e radiante.

Fãs totalmente maravilhados

Uma conta de fãs elogia a "perfeição da piscina, a brisa do mar e a serenidade confiante". As reações se multiplicam: "Você torna a Tailândia ainda mais linda!" , "Estou vivendo isso indiretamente!" , "Sublime!". Outros comentam: "Essa luz é surreal", "Parece um cartão-postal vivo", "Como você consegue ser tão radiante?". Emojis de sol, onda e coração inundam a publicação, enquanto os fãs já estão ansiosos pelo endereço secreto da villa e pela marca do apartamento de dois quartos.

Em poucas horas, as fotos de Victoria Justice acumularam milhares de curtidas e compartilhamentos. Alguns a descreveram como "a personificação da luz do sol", enquanto outros elogiaram sua "elegância natural e descomplicada". Com reflexos turquesa, pele dourada e um sorriso sereno, as imagens pareciam congelar o tempo.

Victoria Justice combina de forma brilhante séries fotográficas, música e momentos espontâneos na praia. Essas imagens tailandesas são um lembrete de seu "apelo atemporal", que continua a cativar o público.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
